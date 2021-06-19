電單車│駕駛專家盤點初哥3大錦囊、老手5大陋習　提醒1招保命技術

撰文： 李凱恩 盧勁揚 最後更新日期： 2021-06-19 10:00

【電單車熱潮／鐵騎士／鐵馬】許多人對駕駛電單車印象就是「皮包鐵」，必定比其他車種危險，然而香港的新手鐵騎卻愈來愈多，不少人更會「學牌出車」，究竟新手鐵騎士有哪些地方需要注意？駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）指出，一眾老手常瘋狂壓車展現高超的過彎技術，或者認為能夠以最高車速奔馳就代表有實力，但原來有大部份鐵騎，都很容易忽視「剎車」這項在危急關頭隨時可保命的駕駛技術，故特意重新提醒，又同時提出新手可學習的3個要點，奉勸資深鐵騎也要留意5大「老手陋習」。

駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）指出電單車駕駛者的常見陋習，又指許多鐵騎都不知道練好煞車的重要性。（盧勁揚攝）

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駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）是美國俄亥俄州警察學院認證戰術駕駛教官，同時為安路駕駛安全教育體系總教練，一直教授不同車種的駕駛安全。作為電單車發燒友的Kelvin談及新手鐵騎時，強調熟悉及嚴守交通規則的重要性，他指許多新手在考牌前後的態度大不同，將課堂內容當成「應試式動作」，考牌出車後就將所有規則拋諸腦後，以致壞習慣愈積愈多。

不過，凡事總有第一次，新手上路除了要熟悉交通規則外，Kelvin提出有關駕駛安全的「3道防線」以及「3個要點」，駕駛心態愈正確，行車才能愈安全▼▼▼

熟悉煞車能保命

新手出車可能會害怕「揸得快」，惟隨着路面經驗增加，「揸得慢」和懂得煞車才是保命良方。Kelvin表示，在市區行車，車速多快並不重要，其實關鍵在於慢速操控，以便有充足的時間觀察路況和作出反應。他續指，無論是新手和老手都不了解煞車的重要性，只知道車速去到盡有多快，卻不懂按壓迫力後的煞車速度，甚至會害怕將迫力按到盡。

他舉例，假設電單車以時速100公里行駛，其實就相等每秒27.7米，即大約2部巴士的距離，「遲一下其實已經行咗10幾米」，更何況駕駛者本身不習慣在高速下煞車，因此了解自己愛車的煞車性能，便會在發生意外時顯得尤其重要。

不建議新手跟隨車友練車

「P牌仔」出車，起初未必夠膽量立即挑戰高難度路段，不少人或選擇跟車友出車，以增加路面經驗。然而，Kelvin指除非是遊車河，否則一律不建議車友連群結隊出車練習，因為人人的技術、車種和經驗不同，以及車友比併或要在女友面前「展示技術」，會更容易導致「追車」等危險情況；相反，只要按照自己節奏，並且提早擬定當天訓練的車速、路線、目標等，才是最適合新手的練車方法。

攝車與否視乎性價比

雖然本港法例沒有禁止攝車，但前提是必須在安全的情況下進行。Kelvin舉例，假設車流以時速20公里行駛時，電單車只要繼續跟着慢駛即可；但一旦慢至時速5公里或10公里，或者完全不動，這時候攝車才合乎「CP值」（性價比），攝車車速比交通流量的車速快10公里，才能達到節省時間之目的，其餘情況下根本不用冒險攝車。

盤點老手5大陋習

除了以上鐵騎老友的5大陋習，Kelvin還指出，雖然駕駛考試時切忌使用「黃全右腳」人人皆知，可惜大部份鐵騎們在考牌後卻即變「飛機腳」（雙腳落地）。他稱，其實規定教落左腳有其背後原理，因為當落腳後，駕駛者便與車身構成三角形，只需借小小力便非常穩固，反而雙腳落地兩腿「吊吊揈」，反而更容易跌車。

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