港台連月出現人事變動　邱騰華：人手、節目安排由管理層自主決定

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-29 15:56

香港電台相繼有節目主持人被通知不用再做節目，部分時事及清談節目節目被中止製作，昨日（28日）港台節目「自由風自由Phone」主持人區家麟突被通知不用擔任主持，主持的清談節目《五夜講場》亦被即時中止，以及原先昨晚播出的《視點31》亦在節目表中消失。商務及經濟發展局局長邱騰華出席活動時表示，早前完成港台檢討，現時必須讓港台有自主及足夠管理空間去設計、延展及調整所有節目的工作。

邱騰華指，作為公營廣播渠道及政府部門，港台節目如何調配安排，交予管理層自主決定及安排，局方不會介入，他説港台會按照檢討報告結果的方向去進行有關工作，是廣播處長及他的團隊，作為總編輯及管理層的工作，而港台有約章，清楚列明哪些是編輯自主範圍，及了解其做事方法及編採責任。

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對於上周五（25日）的政府班人事變動，邱騰華表示，新任政務司司長李家超，跟自己在兩屆政府都有合作，另外，新加入的成員也在部門有管理及行政能力，他們具備的條件，加上一直有合作，相信對市民及團隊合作上，也是很好的條件。

對於香港與新加坡的「旅遊氣泡」兩度延期，邱騰華表示，現時變種病毒來襲，本港防疫把關上較為嚴謹，找出病源相對亦已經加快，為了減少兩地居民擔心，現時仍然密切留意兩地的疫情發展，特別是新加坡的疫情發展，將會於短期內再與新加坡溝通有關重開安排。