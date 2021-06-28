港台《五夜講場》製作再遭叫停　《視點31》消失周二節目表

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-28 23:20

香港電台廣播處長李百全自3月1日上任後，先後有多個節目被抽起。《五夜講場》嘉賓主持、中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智今日（28日）在facebook表示，收到節目中止通知；主持鄧小樺亦向《香港01》確認，晚上接獲港台通知，暫停製作節目，是早前一度短暫叫停後，再次暫停製作。 至於另一節目《視點31》，原定每周二晚上8時播出，據悉也停播，港台最新節目表顯示，明晚相同時段將改播《大學問》。 《香港01》已向港台查詢，尚待回覆，

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智表示，晚上收到通知，《五夜講場》節目要中止。（facebook截圖）

嘉賓主持梁啟智：明日不用到港台錄製節目

梁啟智在facebook表示，晚上收到通知，因《五夜講場》節目要中止，明日不用到港台錄製節目，感謝製作團隊一直以來的努力、一眾嘉賓主持的互相砥礪，並感激觀眾朋友的支持鼓勵。

鄧小樺：大家連想睇嘅節目都無

主持之一、香港作家鄧小樺晚上回覆《香港01》查詢時指，原定會於7月1日到港台拍攝節目，晚上亦收到港台通知，暫停製作節目，至於已預錄的集數，會再商討播出安排。她認為節目暫停後少了機會推廣中國文化，並感慨「大家連想睇嘅節目都無，會覺得好窒息」。

香港作家鄧小樺是主持之一，負責「文學放得開」集數。（資料圖片 / 潘思穎攝）

廣播處長李百全上任後，早於今年3月時，《五夜講場》便曾一度被叫停製作，後來曾獲通知可繼續錄影。《五夜講場》在2017年首播，內容談及文史哲及兩性話題等，大獲好評，「哲學有偈傾」及「文學放得開」兩個單元更獲提名「2017香港電視大獎—訪談節目獎」。該節目每年均會開拍新一季，主持包括備受熱捧的「好青年荼毒室」團隊、中文大學哲學系講師團隊。

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播映踏入第8年的《視點31》，曾邀不同陣營嘉賓出席探討香港政治、時事、社會民生等議題，逢周二晚上8時半播放。不過明晚（29日）的節目表顯示，晚上同一時間重播《大學問》「輸在起跑線的勝利- 李慧詩 / 曹星如」，下周二（7月6日）則暫時仍見有《視點31》，惟據悉該節目己暫停製作。