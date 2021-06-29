總商會7輪谷針大抽獎　周五起接受登記　一文看清6,000份獎品

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-29 16:41

為鼓勵更多人接種疫苗，香港總商會推出「香港做得到！」大抽獎活動，並於今日（29日）舉行揭幕禮。抽獎活動將於7月至9月，分7輪進行，由周五（7月2日）起接受登記。 活動送出逾6,000份大獎，價值超過4,300萬，除了3部平治C系列房車外，價值50萬；亦有500份專業法律服務1萬元定額現金劵、6份三個月約會速配服務，價值5000元，另有大量購物、餐飲和電影禮券等。

抽獎活動獎品超過6,000份，分布交通、購物、娛樂、餐飲等範疇，包括3架平治C系房車、數百份由怡和集團送出的購物禮券（每份價值10,000 元）、餐飲禮券（每份價值5,000 元）及酒店度假遊。

香港總商會推出「香港做得到！」大抽獎活動，並於今日（29日）舉行揭幕禮。（張浩維攝）

另外，禮品亦包括500 張港鐵全年車票（每張約值20,000 元），以及500份由太古地產送出的購物禮券（每份價值10,000 元），其他獎品包括本地及海外酒店住宿、國泰商務客位機票，以及數以千計的購物、餐飲和電影禮券等。

▼七輪幸運大抽獎的獎品一覽▼

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參加者登記時，須輸入其香港身份證號碼和香港流動電話號碼，並確保在登記時，已完成接種兩劑疫苗。7輪抽獎活動將於以下日期進行：7月22 日、8月5 日、8月19 日、9月2 日、9月16日、9月23日和9月30日。

每名合資格參加抽獎活動的人士只可登記一次，在每輪抽獎中未能中獎的參加者，將自動進入下一輪抽獎，直至最後一輪抽獎為止。是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則， 可瀏覽官方網站。

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