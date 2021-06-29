新冠肺炎．6.29｜染疫地勤改列輸入相關個案　連續5日逾5萬人打針

撰文： 黃詠榆 孔繁栩 黃金棋 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-30 00:08

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（29日）公布新增1宗英國輸入個案，至今本港個案累計11,922宗。 首宗帶Delta變異病毒株的社區患者、27歲機場男地勤所到的四個地方須覆檢，受士人士最遲周三（30日）前往採樣。他的一名密切接觸者、大埔新達廣場女顧客服務部員（編號：11918）病毒株仍檢驗中，暫時只知有L452R病毒株，未知是否Delta變異病毒株。衞生防護中心今日公布，男地勤及客服同事改列為與輸入個案相關，故此最新分類是本地連續22日沒有本地確診個案。

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新冠疫苗｜連續5日逾5萬人打針 8人因副作用送院 2人留院觀察

【22:45】疫苗接種計劃展開至今124日，接種第一劑的人數超過221萬人，截至今晚8時的過去24小時，有5.59萬人打針，為連續第5日單日有逾5萬人打針，並有3.34萬人預約接種。另外，昨日有8人因副作用送院，情況穩定，2人留院觀察。

強制檢測｜大埔明雅中英文幼稚園等3校上榜 運亨樓居民明須覆檢

【22:21】近日本港新冠肺炎疫情再趨平穩。食物及衞生局今日（29日）公布，由於柴灣循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園、元朗鄰舍輔導會元朗幼兒園，以及大埔明雅中英文幼稚園三間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該三間學校被納入今日的強制檢測公告。

另外，早前確診並帶有變種病毒株的27歲男地勤，居於大埔運頭塘邨運亨樓，該大廈相關的指明人士，須於明日（30日）再進行強制檢測。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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禁飛令｜在英港人趕及死線前回港「好感恩」 指當地疫情不嚴重

【21:34】英國疫情反彈，港府昨日（28日）宣布，由於當地疫情嚴重，Delta變異病毒株廣泛傳播，7月1日起提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港。



香港國際機場今日（29日）下午有一班由倫敦希斯路機場抵港航班，不少乘客都指十分幸運，趕及禁飛前回港。有居愛爾蘭港人需經英國來港，坦言「好感恩」；有英國回港探親的市民指當地疫情並不嚴重，難理解政府禁飛令。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼

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禁飛令｜留英港生趕尾班機 20家長湧檢疫酒店訂房 總統套房都爭

【20:43】英國爆Delta變異病毒株，港府昨晚（28日）宣布7月1日（周四）起禁止所有民航機由當地載客來港。突如其來的「禁飛令」，使一眾英國留學生及家長大失方寸，有英國升學顧問表示，昨日已接獲逾百個求助電話，不少家長希望趕在禁令前，為兒女改機票回港。不過他續指，由於本地檢疫酒店房間不足，即使有機票也無法預訂酒店回港。

曹太的兒子正於英國讀大學，原定7月2日抵港，昨日知悉禁令後，丈夫已即時替兒子往本身已預訂的檢疫酒店，查詢提早回港會否有房間。曹太引述丈夫指，現場有約20名家長憂心忡忡，希望更改房間日期，甚至有人查問總統套房，然而始終一房難求。曹太坦言「好傷心、好痛心」，已一年未見兒子，假如8月前未取消禁飛令，或要明年才重逢，批評政府安排失當，更未向已打疫苗人士提供寬免。

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養和醫院近300人已打2劑疫苗 復必泰產生抗體水平高於科興

【20:10】政府正推行新冠疫苗接種計劃，養和醫院一項院內研究發現，接種一劑BioNTech復必泰疫苗的醫護人員當中有超過九成體內產生抗體；另一批接種一劑科興疫苗的養和醫護，產生抗體的人士則較少，三款抗體指標有介乎19.3%至75.8%人產生抗體，陽性比率差距非常大。不過，當接種了兩劑疫苗後，兩款疫苗的抗體陽性比率就較為相近，復必泰疫苗是100%，科興疫苗最低亦有94.4%。

另一方面，研究指出，由復必泰疫苗引發的抗體水平亦較科興疫苗為高，無論打一針或兩針，由復必泰疫苗引發的IgG抗體水平都高於科興疫苗十倍。

禁飛令｜家長為英國留學子女趕搭今日機 臨急花4000元做PCR檢測

【19:01】英國疫情嚴峻，傳染力強的印度變種病毒株（Delta）更成為主流病毒株。食物及衞生局昨日（29日）公布，周四（7月1日）起禁止英國客機抵港。目前在英工作的升學顧問黃小姐向《香港01》指，收到二十多個家長求助，對於禁飛措施感徬徨，明日返港機票已升至1.5萬元，不少檢疫酒店預約已「爆滿」。



由於政府亦收緊檢測要求，只承認PCR基因檢測，她稱有家長為趕上機，「叫車送測試劑去學校，小朋友檢測完，再即刻送去實驗室」，整個檢測費用達4,000元。

單日增一宗確診 染變種病毒27歲男機場地勤改列輸入相關

【16:56】衞生署衞生防護中心公布，截至六月二十九日零時零分，本港新增一宗確診個案，為英國輸入個案，至今本港個案累計11 922宗（包括11 921宗確診個案和一宗疑似個案）。



衞生防護中心於6月25日公布，衞生署公共衞生化驗服務處就涉及L452R變異病毒株的機場男地勤(#11902)進行病毒基因排序分析，結果顯示其與早前三宗輸入個案（11877、11878和11881）基因組吻合，反映該四宗個案可能有流行病學關連。中心最新的流行病學調查發現，個案11902曾於6月11日在香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心與該三宗輸入個案有短暫相遇。



衞生防護中心根據流行病學資料及基因排序的結果，今日（29日）將個案11902的個案分類由源頭不明本地個案修正為與輸入個案有流行病學關連。因此，與個案11902有流行病學關連的個案11918亦會修正為與輸入個案有流行病學關連。

國泰明日有一班客機從英國來港，目前尚出售27個機位。（資料圖片）

英國客機7.1起禁飛港 國泰尾班機中午尚餘27機位 單程收1.6萬元

【13:50】政府宣布將英國列為檢高風險地區，七月一日起禁止英國客機抵港，令當地留學生返港行程有變。根據機管局資料，有三班直航客機於6月30日由英國抵港，最後一班機將於當日下午約5時20分到達。三間航空公司中，有兩間機位已售罄，只餘國泰尚有機位發售，單程機票售價約1.6萬元。

▼6月28日強制檢測處所及學校名單▼

港禁英國航班7.1後抵港 英航提供全額退款 香港飛倫敦航班如常

【09:42】港府昨（28日）宣布將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，7月1日起禁止所有從當地來港民航客機抵港。同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時人士，登上任何來港民航客機，阻止相關地區旅客轉機到港。

英航發言人表示，因為倫敦飛香港航線暫時中斷，會向受影響旅客提供3個選擇，包括全額退款、重新預訂，或換取優惠券用於新預訂2023年或之前的旅程。 發言人續稱，對港府決定感失望，英航正與當局合作，希望盡快恢復航班。至於香港飛往倫敦航班會繼續每天正常營運。

▼總商會「幸運大抽獎」揭幕禮 獎品細節▼

【15:33】香港總商會（總商會）今天舉行「香港做得到！幸運大抽獎」揭幕禮。是次抽獎活動將於7 月至9 月期間分七輪進行，合共送出超過6,000 份大獎，總值現已超過4,300 萬元，已接種新冠病毒疫苗的香港市民可於7 月2 日起登記參加首輪抽獎。

市民可於7 月2 日起登入專頁www.hkgccluckydraw.com登記參加抽獎活動，歡迎年滿18歲、持有效香港身份證，並已在香港完成接種兩劑2019 冠狀病毒病疫苗的人士參與。

是次抽獎活動的獎品包括三架平治C 系列房車、數百份由怡和集團送出的購物禮券（每份價值10,000 元）、餐飲禮券（每份價值5,000 元）及酒店度假遊、500 張港鐵全年車票（每張約值20,000 元），以及500 份由太古地產送出的購物禮券（每份價值10,000 元）。

其他獎品包括本地及海外酒店住宿、國泰商務客位機票，以及數以千計的購物、餐飲和電影禮券等。

Delta變種病毒｜染疫地勤曾到4地方須覆檢 最遲周三接受檢測

【00:01】Delta變異病毒株殺入社區，食物及衞生局昨晚（28日）發出強制檢測公告，確診機場男地勤曾到的4個地方納入覆檢名單，包括東涌金泰屋、香港國際機場一號客運大樓等。由於個案感染源頭不明，已接種疫苗的人士亦需要強制檢測。受檢人士最遲需要在6月30日（星期三）檢測。

此外，元朗保良局羅氏信託學校（小學及中學部）因爆發上呼吸道感染或流感，同樣被納入強制檢測公告。

▼6.27大埔中心第10座強制檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎・6.28｜增3宗輸入個案 7.1起再禁英國民航客機着陸香港

今增3宗輸入個案均染L452R變種病毒 大埔女患者病毒基因未有結果

英國疫情大反彈 確診個案一周升六成 港府7.1起禁英國航班抵港

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