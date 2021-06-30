移民潮｜「良民證」申請創單月新高　顧問︰為子女升學移民家庭多

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-30 08:00

近月機場辦理出境人龍再現，在離港大堂的閘門外不斷上演分離畫面。據統計，今年首5個月，共有15,707宗申請「無犯罪紀錄證明書」，俗稱「良民證」，已達去年全年總人次的一半。其中以單月申請宗數計，今年5月份有近4,000宗申請，為近四年半來新高。 有移民專家分析，申請「良民證」屬於移民籌備工作的最後一環，成功取到證明便可「拉行李上飛機」，近幾個月的移民查詢較前兩年再增加三至四成，相信與不少國家相繼降低移民門檻有關，料除社會氣氛外，不少家庭趁暑假前辦理好所有手續，目標為趕及開學。

▼6月29日晚．機場離愁別緒一幕幕▼

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今年上半年呈升勢 5月申良民證3923宗

「無犯罪紀錄證明書」，由警務處負責簽發，純粹是供申請各類入境簽證包括旅遊、升學或居住等，或申請領養小孩之用。按往年數據，平均每年有逾2萬宗申請，大部份都是本地申請人，為移民或取得留簽證。申請人數高峰為2019年，全年有逾3.3萬宗，去年稍回落亦有逾2.9萬宗，亦是近九年來第二多。

警方答覆數字顯示，今年首5個月，共有15,707宗申請，已達去年全年總共29,251宗的54%。其中，今年首5個月呈升勢，以單月計，3月起申請宗數重回2019年下半年高峰，5月更達3,923宗，翻查資料，是近四年半以來新高。

英國最熱門 加拿大「救生艇」方案吸客

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，每當有降低移民門檻政策，港人移民查詢便會急增，加拿大早前推出新措施如「救生艇」工作簽證吸引港人，的確多了港人了解，其次是澳洲及美國，都是傳統升學之選，今年年頭的查詢率增約20%。

張家禧表示，留意到不少屬意加、澳、美的客戶都陸續離港，多數為子女升學，不過目前最熱門的移民目的地仍是英國，而BNO持有人移民無須提交「良民證」。

BNO持有人移英毋須申「良民證」

移民顧問公司英君集團首席移民顧問文偉成表示，通常得到第三方訂明許可才有條件申請「良民證」，即屬移民籌備工作的最後一環，向目的地移民局提交「良民證」後，便可「拉行李上飛機」。他指現時BNO持有人移民英國不需要「良民證」。

近期機場辦理出境人龍再現，文偉成認為，移民潮由前年持續至今，最近的移民查詢較前年增加約30%至40%，不少人於今年初已下定決心為移民準備，有個案是一對退休夫婦，不諳英語「入境旅客追蹤表格都唔識填」，亦決心帶積蓄移英。

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受連串社會事件帶動外，英國降低移民門檻，港人子女可免費升讀公立學校為最主要考慮，希望趁暑假前辦妥所有手續，目標為趕及當地開學，不少人是舉家移民，相較以往，港人多先定居倫敦，近年趨向在二線城市如曼城等地「落腳」，拉勻留學所須食宿費外，最重要是一家人不用分隔異地，以三口家庭為例，平均都會準備七位數生活資金。

估計移民熱潮未來持續

另外，近期本港二手樓市回升，不少個案賣樓後資金充沛，相信助加快移民規劃。他亦留意到不少客戶的朋友受影響，對移民亦「反應熱烈好多」，估計移民熱潮去到年底都會有增無減。