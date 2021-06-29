英國移民｜300人機場上機送機　港爸改機票提早7.1前出發

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-30 00:04

英國今年初開放BNO「5+1」移民方案，令不少港人選擇移居英國。近期香港國際機場每晚都有不少人乘搭夜機離港赴英，今日（29日）晚上11時10分，有一班英國航空BA32由香港國際機場至英國希斯路機場的航班，傍晚客運大堂已有大批離港人士排隊待辦登機，晚上8時許最高峯有約300人準備上機及送機。

不少家庭趕在7月1日香港回歸日前移民，王先生有感近日太多敏感事，特意改機票提早離港，只盼兒子能在英國展開新生活，「我依家擔心嘅嘢唔想發生佢身上，為咗佢我都使咗唔少錢。」亦有母親慨嘆香港「情況有別」，希望及早安排兒子在英國成長。

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親友送機有人哽咽流淚

今日傍晚6時許，英國航空櫃臺有近百人排隊，等候辦理登機手續，至晚上8時許，人龍大打蛇餅，有約300人，當中包括離港人士及送機親友，不少人在閘口面前拍照留念，有家屬最後擁抱、有親人最後話別、有摯親哽咽流淚，「Bye bye」、「保重」、「唔好喊」、「一切健康」之聲此起彼落，場面感人。

港爸：唔想擔心嘅事發生兒子喺身上

王先生一家三口準備移民英國，他們原本計劃7月1日當日起飛，但因本港近期發生太多敏感事件，因而支付高昂費用更改機票，坦言：「我驚走唔到呀。」

王先生已為移民計劃籌備逾年，慨嘆香港太多事情要擔心，「主要為小朋友考慮，我依家擔心嘅嘢唔想發生佢身上，為咗佢我都使咗唔少錢。」

「點都睇下情況，唔適應咪返嚟囉」

吳先生一家三赴英展開新生活，他稱沒特考慮要在7.1前離港，認為每個人都有不同原因移民，不會催促盡快離港，「斷估唔會唔畀出境嘅。」吳指，香港在過去數年一直改變，決定移民並不困難，最不捨是身邊親人，相信短期內不會回港，「唔會一去就返，點都睇下情況，唔知適唔適應架，唔適應咪返嚟囉。」

吳先生指不擔心英國疫情，抵步後會暫時租住酒店，正替兒子尋覓學校，身邊不少朋友已移民，「等搞定晒啲嘢先再探佢哋啦」。

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有不願透露姓名的女士表示，將帶同兒子移民英國，她坦言，香港過去數年情況有變，是其中一個移民因素，加上希望趁開學前到英國，讓兒子接受英式教育，她不評論香港教育制度，但直言：「小朋友教育最重要，嗰邊教育好更好。」

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