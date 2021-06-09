浸大研究：內地新移民薪金直迫港人 惟高學歷人士並無在港長居

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-09 14:20

內地新移民一直是本港的爭議焦點，社區組織協會委托浸會大學經濟系研究新移民的狀態，研究團隊今（9日）發表報告，指比對2001至2016年4次人口普查數據後，發現內地新移民的學歷和收入已直迫港人，當中男性內地移民的收入與港人已收窄至4,300元，較20年大跌逾6,000元；擁有碩士學歷的內地移民亦升至8.5%，是本地出生人士近兩倍。 惟研究亦發現，不少高學歷內地移民未有長居香港，團隊認為暫未有數據顯示是否與本港社會事件有關，但建議港府制定策略留住人才，以及縮短單程證輪候時間，讓學童更早抵港適應本港的生活和學習環境。

社區組織協會委托浸會大學經濟系研究新移民的狀態，發現不少內地高學歷人士並無長居本港。（林穎嫺攝）

浸會大學經濟學系主任鄭毓盛指，內地新移民的特徵近年出現劇變，其收入和教育水平均大幅提升。團隊比對2001年至2016年四次人口普查及中期人口統計5%樣本微觀數據，發現內地移民具大專或以上學歷的比例由5.7%大增至19.5%；至2016年具有碩士學歷的比例更達8.5%，遠超於本地出生人士的4.9%。

鄭毓盛特別提到，內地移民的抵港年齡越低，考入大學的機會卻相應提高，根據2016年人口普查數據，9歲前抵港內地移民取得學士學位的比例超過45%，而13至15歲抵港人士大跌至30%。

另外，内地新移民個人及家庭收入分別增加70.8%及45.1%，幅度比本地出生人士的55.0%及33.7%更高。而內地移民的收入與本地人的差距已大幅收窄，當中男士的差距由2001年的10,600元縮窄至2016年的4,300元；女士則由2001年的10,300下降至2016年的6,600元。鄭認為，有關數據顯示，內地移民的社會經濟狀況以及對香港的長期貢獻，比居港未滿7年時期有顯著的改進。

鄭毓盛指，研究發現不少高學歷內地移民未有長居香港，但暫未有數據顯示是否與本港社會事件有關。（林穎嫺攝）

浸大經濟系副教授張宏亮補充指，比對2001至2016年4次人口普查及中期人口統計5%樣本微觀數據，發現居港逾7年的內地移民的收入與本地居民趨同，惟早期來港的內地移民中，不少高學歷人士並無在港長居，很可能在抵港數年後便已離開，他建議政府應制定政策挽留人才。

浸大研究發現內地移民緩解香港人口老化和促進經濟轉型。（資料圖片）

研究發現，很多高學歷的內地新移民未有長期留港，2001年有多28.2 男性內地移民擁有學士或以上學歷，2006年銳減至14.6%，跌幅接近一半，其後更持續下降。鄭毓盛強調，此為新發現，反映過往的研究未有重視此重要現象，他認為若這些移民能長期留港居住及工作，對本港或有重大貢獻。

而量化分析亦顯示，內地移民緩解香港人口老化和促進經濟轉型，若過去20年並無內地移民在港繁衍後代，20歲以下人口的未來勞動力供應將大減近25%，反映香港人口老化問題將更嚴峻。

施麗珊亦指，內地新移民被標籤，甚至被歧視，希望政府及社會加強有關新移民的研究、提供更多客觀資訊予大眾討論。（林穎嫺攝）

鄭毓盛強調，內地移民對香港人口結構和未來勞動供給，認為港府在制訂人口及人力資源政府時，必須充分考慮內地來港移民的角色。但他留意到，港府在處理港人和內地移民的磨擦上，一直過於被動，促請當局設法保護受歧視群體的利益。

施麗珊：新移民被標籤、歧視

社區組織協會副主任施麗珊亦指，內地新移民被標籤，甚至被歧視，希望政府及社會加強有關新移民的研究、提供更多客觀資訊，並建議當局制定政策協助家庭盡早團聚及融入社會，令家庭及社會都有良好的發展。