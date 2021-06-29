裕民坊商場啟用　黃偉綸重遊舊地感觸良多　提醒市民打針可抽凱滙

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-29 17:48

市建局觀塘市中心重建項目進行多時，其中裕民坊商場 （YM2）已啟用，市建局今日（29日）舉行開幕典禮及20周年誌慶。發展局局展黃偉綸致辭時，憶述昔日在觀塘的回憶，坦言重遊舊地很感觸，當初加入政府時便在觀塘工作，但同時為市區更新感到高興。 他又在活動中呼籲公眾接種疫苗，又指觀塘市建局重建項目凱滙有單位可抽獎，笑言打針後可賺取「第一桶金」。

觀塘裕民坊 YM2已啟用， 市建局今日舉行開幕典禮及20周年誌慶。（盧翊銘攝）

發展局局展黃偉綸致辭時指出，每次來到觀塘都覺得感觸良多。他坦言，他自1985年加入政府，首份工作便任職做觀塘政務主任，現已結業的寶聲戲院位處辦公室附近，以前下班後就能看電影。

運輸及房屋局局長陳帆表示，觀塘裕民坊設有全港最大的有蓋公共運輸交匯處。（盧翊銘攝）

打針可抽凱滙 黃笑稱︰可賺取「第一桶金」

黃偉綸直言，今次重遊舊地有很大感觸，同時亦感喜悅。雖然不捨舊區，但認為市區更新後，可給予居民更好的生活環境，「所以感觸之餘，我非常之開心。」

他又在活動中呼籲大家接種疫苗，又指觀塘市建局重建項目凱滙有單位可抽獎，笑言打針後可賺取「第一桶金」。他又指，日後會盡力支持市建局工作，「有錢就盡量畀錢，無錢就盡可能畀地。」

發展局局展黃偉綸表示，加入政府後的首份工作便在觀塘上班。（盧翊銘攝）

將設架空平台

另外，運輸及房屋局局長陳帆亦有出席活動，他指觀塘重建歷時14年，反映重建的挑戰。他又指，政府將計劃興建一條長120米的架空高架園景平台，連接觀塘綜合發展區及港鐵站C及D出口，而市建局亦會在港鐵站的A及C出口旁興建架空平台。