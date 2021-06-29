消費券｜AlipayHK奧海城設體驗館　用戶有機會贏鍾培生VS林作門票

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-29 18:40

全港市民在7月4日起可以電子登記5,000元消費券，第一期2,000元最快8月1日領取。消費券電子支付營運商之一的AlipayHK夥拍信和集團，在奧海城設消費券體驗館，即場為市民登記消費券。 AlipayHK 亦向登記客戶推出多重重磅獎賞，在指定日子登記可贏取「超離地特別賞」，包括全城矚目的「培生擂台無敵盃VIP入場門票套裝獎賞、與七師傅譚仔見面會、3,000元AlipayHK易乘碼乘車券獎賞等。

AlipayHK在奧海城設六大互動體驗區，包括智探零售專區、速遞優惠專區、耳熟能詳飲食專區、KOL自拍區、直播吹水專區及消費券登記專區。信和集團8大商場、4間酒店及過百間商戶推出信和獨家現金券及「信和萬元着數賞」，顧客亦可將消費券用作staycation。

▼AlipayHK 部份「超離地特別賞」獎品▼

AlipayHK推出消費券多重重磅獎賞，在6個指定登記期內，以AlipayHK登記消費券即可參加「超離地特別賞」6段大獎賞，在7月4日、11日、18日、25日、8月1日及8日成為首2名成功選擇AlipayHK登記消費券，可贏取特別禮遇，包括「培生擂台無敵盃VIP入場門票套裝獎賞、與七師傅譚仔見面會、3,000元AlipayHK易乘碼乘車券獎賞等。

即日起至7月3日登記亦可獲「早鳥獎賞」30元優惠券，在7月4日後，參加友勁賞的登記用戶，在分享頁面後獲最多好友支持的首10名用戶，可獲iPhone 12 Pro Max；每月使用消費券最多10名用戶，可額外獲5,000元獎賞，每日消費亦有額外印花。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，在政府公布消費券細節後，用戶量增長了兩至三倍，大約逾十萬。(羅君豪攝）

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，市場上不同儲值支付工具各有優勢，AlipayHK可分兩期領取消費券，「兩、三個月袋晒落袋」，而且可進行大額無上限消費。

李又指，AlipayHK在2019年有超過400萬註冊用戶，去年底有270萬活躍用戶，相信最新數字已超逾，在政府公布消費券細節後，用戶量增長了兩至三倍，大約逾十萬。