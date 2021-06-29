八達通FAQ｜十問十答　原來可睇醫生　遺失含消費券八達通怎麼辦?

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-29 14:46

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府早前公布，即將派發5,000元電子消費券，市民7月4日起可申請。不過近日有訊息謠傳指，建議65歲以上長者另買一張長者八達通卡領取消費券，訛稱如八達通內有消費券，乘搭交通工具時，扣除的車費會變為成人票價。亦有訊息指，市民需自行申請提升八達通儲值額至3,000元，才可領取消費券。八達通市場營業及市務總監李玉兒為市民逐一解答疑雲，並推介八達通App即將推出的消費券頁面。

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Q1. 長者八達通領取消費券後，能繼續取得2元乘車優惠嗎？

能夠。李玉兒強調，以八達通登記消費券，不需要改變任何過往使用八達通的習慣，當中包括長者八達通卡，亦能繼續享受2元優惠。「用返同一張卡都係相同優惠，好似平時咁用就得。」

Q2. 公共交通補貼與八達通消費券有衝突嗎？

沒衝突。李玉兒指，平日領取公共交通補貼的約300萬市民，亦不需改變任何消費習慣，只需使用同一張八達通，亦能取得公共交通補貼，並納入消費券的金額中。她解釋，由於消費券金額增至八達通卡後，將等同於儲值額。同樣地，公共交通補貼增至八達通卡後亦同為儲值額，故兩者並無衝突。

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Q3. 是否需於指定時間內用畢消費券金額？

現時政府公布的資訊顯示，市民在取得八達通消費券第一期的2,000元後，第二期將再發放2,000元。不過李玉兒指，並無規定限額必須先用畢最初的2,000元，才可取得第二期的2,000元。若市民平日已使用八達通卡付款，騰出金額的空位足以取得2,000元，並可在指定時間內取得第二期消費券。

Q4. 八達通消費券範疇包括看醫生、繳交手機月費嗎？

李玉兒指，截至近日，觀察到市民的日常開支，逾95%已涵蓋於消費券使用商戶或交易金額，因此不用擔心儲值額是否用於消費券的範疇上。而政府亦已公布，公共業務、政府服務、個人轉帳、金融產品的金額，並不適用於消費券上。例如市民可用消費券光顧私人醫生，公立醫院卻不包括在內。此外，繳交手機月費亦包括在內。

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Q5. 如何查詢八達通消費券金額的使用情況？

目前，共有三個渠道可檢查八達通消費券的使用情況，包括電話、網頁、App查詢。李玉兒透露，屆時八達通App將專門設立消費券服務專區的頁面，市民查詢消費券的使用記錄，亦設有提示提醒市民領取消費券的功能。除此以外，市民亦可幫助家人，在同一個App帳戶內，增加多張領取消費券的八達通卡，以查詢使用情況。

Q6. 八達通卡3,000元儲值上限需要另外申請？

不需要。八達通為了方便市民一次過領取第一期2,000元的消費券，屆時以八達通卡領取消費券的用戶，將自動提升儲值上限至3,000元。李玉兒說︰「所以市民亦都唔需要擔心，當佢攞到第一期消費券2.000蚊嘅時候，已經同時間成個八達通卡增值額都擴大咗。」

Q7. 是否任何八達通卡或配飾均可申領消費券？

是。任何八達通卡均可用登於記消費券，並無特別要求指定的八達通卡。因此不記名八達通卡、八達通配飾、手機內的八達通卡，如iPhone、Apple Watch、Samsung Pay、HUAWEI Pay等，亦同樣可登記消費券。

Q8. 遺失已登記消費券的八達通卡，需如何處理？

李玉兒建議，若果市民遺失八達通不記名卡，可於政府網站填寫資料，提供新八達通卡作取代。八達通公司在接收通知後，其舊八達通卡於報失後3小時的餘額，包括消費券交易記錄及累積金額，將放至新八達通卡內。

Q9. 遺失的八達通卡已申請自動增值，需如何處理？

至於持個人八達通卡、或已設置自動增值的客戶，亦可立即致電至八達通服務熱線度報失，再到政府網站內登記新八達通卡。「呢個應該係最可靠嘅方法。」此外，李玉兒特別提到部分手機的Find My Phone功能。市民可即時遙控封鎖原有八達通卡的服務，更迅速地去保障自身。

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Q10. 如何使用八達通消費券金額網購？

李玉兒指，八達通即將登陸本港多間網購平台，付款方法則大同小異。以「士多Ztore」為例，屆時市民在網購平台選擇貨品後，選擇八達通付款，點擊八達通App右上角的掃瞄後，再掃瞄網頁上的二維碼，將八達通卡放在手機背面，便可完成交易付款。

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