太空館天象廳翻新完工7.1重開　升級睇戲票價不變

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-29 19:19

香港太空館天象廳去年五月關閉進行翻新工程，並將於7月1日重新開放，屆時將有三套電影上映，而票價則維持不變。 太空館館長李為君指出，今次翻新是歷年來最大規模，除了更換天象廳的屏幕、數碼天象系統、投影系統和音響系統外，還包括徹底翻新控制室和製作室，以最新設備帶給觀眾全新體驗。

▼太空館天象廳7.1重開▼

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香港太空館的天象廳於去年5月關閉並進行翻新工程，是歷來最大規模的一次，工程已完畢，並將於7月1日重開。

428超薄鋁質屏幕無縫連接 為觀眾帶來優質視聽享受

翻新工程當中主要是更換球形屏幕，舊的屏幕於1996年裝上，由421塊曲面鋁片以重疊的方式拼接而成，邊沿細看像一塊塊西瓜一 樣，影響影像的投射效果。

新的屏幕設計採用最新 NanoSeam 技術，將428塊厚度少於1 毫米的有孔鋁質屏幕，以緊湊的「邊貼邊」方式無縫連接起來，令播放各種節目時影像清晰，色彩更亮麗，跟舊屏幕有很大對比，為觀眾帶來更優質的視聽享受。

太空館天象廳將於7月1日重新開放。 （太空館提供）

配備六部8K投映器 可播放立體影像

另外，影音系統亦得到了升級，天象廳全部的喇叭都作出更換，並置於鋁質屏幕後；而視覺方面，新的天象廳配備了六部支援8K投影的投影機，同時亦能放映立體影像，太空館館長李為君亦提到，天象廳會為觀眾提供新款的立體眼鏡，比過往款色更輕，鏡片亦較淺色，所觀看的影像亦較亮麗。

粵、英、日、普通話四聲道旁述 耳機每場進行清潔

廳內的座椅亦全面作出更換，除了比以往更舒適外，座椅旁設有全新的藍牙耳機，採用藍牙5.0技術，觀眾可配會座椅手把上的觸控式屏幕操控，自行選擇粵語、英語、普通話及日語四個聲道；觀眾亦可透過座

椅旁的3.5mm接口，使用個人耳機聆聽四個聲道的旁述。李君為提到，為顧及衛生問題，每場放映後耳機都會收集並進行清潔，3D眼境亦會放到機器中清洗。

太空館館長李為君提出今次翻新是歷年來最大規模的一次。（馬煒傑攝）

全新天文系統「Dark Matter」 每粒真有其星

天象廳內更配有全新天文系統「Dark Matter」，用以講述天文慨念，亦可帶領觀眾飛出星系，將用以進行天文講座，或自製天文節目。李君為強調，天文影象並非電腦模擬，而是依靠真實數據而成，「見到嘅都真有其星」，而可以展示的距離更可至138億光年遠。

票價後座32元、前座24元

天象館將於7月1日重開，將有三套電影上映，分別為天象節目《天外有天》，介紹太陽系的各個行星；立體球幕電影《穹蒼解密》，回顧科學家如何締造歷史及追溯宇宙的起源；全天域電影《古洞透天機》，探索洞穴以了解氣候變化的秘密。而票價則與翻新前不變，後座32元及前座24元，全日制學生、殘疾人士及60歲或以上高齡人士可獲半價優惠。