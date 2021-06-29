居屋2020｜家有長者申請人搶啟翔苑　剩24小單位　單身者或無得揀

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-29 20:11

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，當中包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，於5月31日起踏入揀樓程序，至今已21日。 直至今日(29日)，白綠表的「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者配額已先後用盡，即未來將到一般家庭申請者揀樓，惟最受追捧的鑽石山啟翔苑只揀剩24伙。有房委會委員預計，揀樓次序排最後的單身者很大機會無緣挑選，僅餘的24伙將很快沽清。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程。（歐嘉樂攝）

啟翔苑餘剩餘單位均不足300平方呎

今期預留了2,100個單位給「家有長者」家庭，即家中有最少一名60歲以上的年長成員可最優先揀樓。資料顯示，白表「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者配額早於6月23日用盡，而綠表配額亦在今日用完，房委會將在7月2日起邀請一般家庭申請者揀樓。

合共有940伙的啟翔苑，至今只揀剩24伙，面積全部不足300平方呎，且全部位於A座。

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招國偉：單身申請者料剩山麗苑可選

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉估計，由於啟翔苑交通便利，且地理位置好，料一般家庭開始揀樓後，僅餘的24伙會在一至兩天沽清，相信單身人士無緣挑選，按照現時的銷售速度，料最終將剩下大量較偏遠的山麗苑供單身人士選擇。

他又指，過去「家有長者」申請者一向偏好大單位，但最終啟翔苑只剩細單位時，不少「家有長者」申請者亦選購，反映屋苑深受買家歡迎。