強制檢測｜大埔明雅中英文幼稚園等3校上榜　運亨樓居民明須覆檢

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-29 22:23

近日本港新冠肺炎疫情再趨平穩。食物及衞生局今日（29日）公布，由於柴灣循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園、元朗鄰舍輔導會元朗幼兒園，以及大埔明雅中英文幼稚園三間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該三間學校被納入今日的強制檢測公告。 另外，早前確診並帶有變種病毒株的27歲男地勤，居於大埔運頭塘邨運亨樓，該大廈相關的指明人士，須於明日（30日）再進行強制檢測。

食物及衞生局公布強制檢測公告，任何在本月16日至29日期間曾身處上述三間學校超過兩小時的人士，包括全職、兼職和替假員工、學生等，須於7月1日或之前接受檢測。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月3日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月27日至29日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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當局又指，因涉及變種病毒個案，與大埔運頭塘邨運亨樓相關的指明人士，須於明日（30日）進行強制檢測。政府明日會在大埔逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。

已完成新冠肺炎疫苗接種的人士，一般會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。然而，如相關個案涉及變異病毒株，為謹慎起見，受檢人士即使已完成疫苗接種，亦可能須接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (6月30日)▼

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼