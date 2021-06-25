強制檢測｜御庭居第2座上榜　佛教慈光幼稚園等兩校師生須檢測

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-25 23:34

食物及衞生局今日（25日）公布，因應英國衞生當局通報一名19歲女子由本港抵英後對新冠病毒檢測陽性，5月31日至6月13日期間曾身處該女子居住的元朗馬田路80號御庭居第2座超過兩小時人士，不論是住客或工作人員，亦須於下周日（27日）或之前接受檢測。

另外，天水圍佛教慈光幼稚園、荃灣中華基督教會全完第二小學爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見就讀二年級的學生及老師，亦被納入今日的強制檢測公告。

元朗御庭居第2座納入強制檢測。（網上圖片）

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衞生防護中心今日獲英國衞生當局通報一宗於英國確診的個案，涉及一名19歲女病人。她於6月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦，而6月16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。當局指為審慎起見，她曾居住的元朗御庭居第二座，今日被納入強制檢測公告。

另外，任何在6月12日至6月25日期間曾身處天水圍天悅邨服務設施大樓3樓佛教慈光幼稚園超過兩小時的人士，須在6月27日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月29日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

在6月12日至25日期間於荃灣大窩口上角街3號中華基督教會全完第二小學就讀二年級的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，亦須於6月27日或之前接受檢測。

曾於以上三個場所逗留的受檢人士，若在6月23日至6月25日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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運頭塘邨運亨樓受檢人士明日覆檢

此外，當局指與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，即與大埔運頭塘邨運亨樓相關的指明人士，須於明日（26日）進行強制檢測。

位於大埔逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地的流動採樣站明日會繼續運作，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。