澳門通關｜擬禁入境港人用酒店泳池、水上設施　設指定健康碼顏色

撰文： 歐陽德浩 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-30 12:22

澳門政府本周一（28日）曾表示，正與本港磋商通關事宜，包括不會要求香港在本地確診個案「清零」28日後才恢復通關。據悉，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼標記一種新的指定顏色，並容許該批人士於酒店範圍內活動，但會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。 消息又指，港府近日已聯絡船公司，了解往返澳門的船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等，估計與短時間內復航有關，但復航日期仍未有最終定案。

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港澳通關須先打針 容許於酒店範圍內活動

據了解，澳門旅遊局近日向當地酒店業界發通告，指隨著香港的疫情穩定，兩地開始商討恢復通關的可行方案，但前提為往來人士必須接種新冠疫苗。澳門衞生局初步方案，會為從香港入境澳門獲豁免隔離人士，其健康碼將標記為指定顏色，有別於當地居民現時的紅、黃、綠色碼，並容許入境免檢疫港人於酒店範圍內活動。

澳門當局亦會視乎酒店設備，倘能安排指定樓層予港人集中入住會較佳，但禁止使用酒店游泳池及其他水上設施，相信是盡量避免港人在公共場所有「除罩」活動。

港府聯絡本地船公司了解情況

此外，據悉港府有關部門近日已再聯絡本地船公司，了解往返澳門的船隻在停航一長時間後，能否在短時間內順利運作、航線恢復及人手安排等，估計與短時間會復航。惟船員是否獲豁免檢疫、是否必須接種疫苗及每艘船隻會否設人數限制等，仍然未有最終定案。

據悉港府有關部門近日已進一步聯絡本地船公司，了解船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等。（資料圖片／梁鵬威攝）

而翻查資料，本港最近的的確診個案，為感染Delta變種病毒的27歲男機場地勤。患者曾與3宗輸入個案有短暫相遇，其病毒基因亦與3人相同，反映該4宗個案可能有流行病學關連，因此當局早前將27歲地勤的個案，分類修正為「與輸入個案有流行病學關連」。

而27歲地勤的同事，即24歲大埔新達廣場女職員，亦被列為「與輸入個案有流行病學關連」。但須注意的是，該女職員於檢疫中心確診，意味患者曾有一段時間於社區逗留。

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澳門政府本周一（28日）曾表示，正與本港磋商通關事宜，若上述有關個案沒有在社區傳播，會考慮調整無本地感染個案的計算方法，即毋須在最後確診個案28日後才恢復通關。

但若以早前的方法計算，上述提到2宗個案修正為「與輸入個案有流行病學關連」後，本港今日已連續錄得22日「清零」。

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