Delta變種病毒｜澳門擬改28日清零通關計算法　視乎有否社區傳播

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-28 22:12

本港新冠肺炎疫情反彈，在錄得16日本地「清零」時，上周三（23日）出現首宗社區Delta變異病毒株本地個案，清零斷纜，患者的一名密切接觸者昨日（27日）也列確診，「清零」又要重新計算，與澳門通關遙遙無期。不過澳門今日（28日）表示，正與本港磋商通關事宜，若有關個案沒有在社區傳播，會考慮調整無本地感染個案的日數計算方法，即毋須在最後個案確診28日後才可通關。

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一名於機場任地勤的27歲青年上周三列為確診個案，並有Delta變異病毒株，懷疑於機場工作時被抵港印尼患者染疫，為社區首宗Delta病毒個案，連續16日本地零確診因而斷纜，澳門向港提出的28日無新增本地感染個案通關條件，又要重新計算。至昨日，患者在大埔新達廣場兼職時的24歲女同事也在檢疫期間發病，數日本地無個案又歸零。

澳門山頂醫院醫務主任戴華浩今日表示，假設該2宗確診個案沒有在社區內傳播，可以考慮視乎實際情況調整零確診的計算方法，即不一定要等最後個案後28日沒有新增本地個案，才准已完成疫苗接種人士通關。

不過他指首要條件為要觀察本港未來有否在社區內出現真正的本地感染個案，現時仍與港方磋商通關事宜，暫未有具體的時間表和方案。

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