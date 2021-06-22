連續28日清零可與澳門通關　姚思榮：冀每日至少有5000名額

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-22 12:39

港澳政府正商討兩地的通關安排，澳門要求本港在28日零確診後才可有限度通關，旅遊界立法會議員姚思榮今早（22日）出席電台節目時表示，澳門政府將清零日期由14日倍增至28日，對此感到失望，希望這已是兩地政府的共識，不會再有變化，希望日後兩地每日可有至少5,000人過關。 對於政府縮短打齊針的抵港人士檢疫期，由14日大減至7日，姚思榮認為，有關安排將可吸引商務、探親等人士來港，希望當局在檢疫安排上提供配套，如何處理已預訂的酒店住宿安排，如為酒店提供補貼。

姚思榮表示，澳門政府突然拋出連續28日零確診才能通關的要求，較早前所指的14日倍增，他對此感到失望（資料圖片／羅君豪攝）

連續零確診時間要求由14天變28天 旅業感失望

姚思榮早上在港台節目《千禧年代》表示，澳門政府突然拋出連續28日零確診，才能通關的要求，較早前所指的14日倍增，他對此感到失望，希望這已是共識，不會再有變化。他估計突然增清零日數，是因為兩地政府須商討出入境安排的細節。

至於期望日後的通關名額，他希望按照以前的每日兩萬名額，但即使減剩四分一，削至5,000人亦屬合理，希望當局屆時可同時開放海、陸兩路的口岸。

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縮入境旅客檢疫期 酒店難將新騰出空房及時再租出

對於港府將分階段縮短已打針旅客的檢疫安排，姚思榮表示，現時檢疫酒店只有30多間，下月的預訂較滿，認為旅客突然取消7天酒店預訂，酒店難以即時放租相關房間，將帶來損失，促請政府檢討相關政策，合理地補償酒店。他又建議酒店業主聯會與政府商討，新政策出台後，會否增加商務、探親等人士來港，要求政府推出相關配套。

姚又指，雖然檢疫酒店與政府已簽訂協議，要配合政府的安排，不能收取縮短檢疫期的費用，惟政府事前未有與業界商討，便突然推出政策，殺業界一個措手不及。他認為，政府道義上需要作出補償，或容許酒店向提早退房旅客收取手續費，以彌補損失。

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九龍維景酒店︰縮檢疫期對吸引旅客無甚幫助

檢疫酒店之一的九龍維景酒店總經理廖惠民亦指，縮短檢疫安排對酒店首階段僅容許在離港前已驗血清的港人，相信他們訂房時僅訂7日，因此影響不大，惟第二階段則會放寬至在海外打針的旅客，他們會先預訂14日房間，一旦他們驗出對抗體呈陰性將會扣減7日檢疫期，酒店不能收取相關費用，但又難以即時租出有關房間，將令酒店招至損失。

他透露，現時已有兩名預訂了21日酒店的加拿大旅客，檢疫期縮減至14日，酒店已蝕了多日房費，現時酒店會將所有已接種疫苗的客人的訂客預設為7日，有必要才為他們增加，以減少損失，他又認為縮短檢疫期對吸引旅客無甚幫助。他相信業界會再與政府商討，但認為雙方在加入計劃時已簽訂合約，不認為政府會讓步。

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另外，政府昨日亦宣布基於「疫苗氣泡」放寬食肆、宗教聚會等限制措施，稻苗學會會長黃傑龍亦在節目中形容，政府的做法是「戰略放寬」，清晰地向業界表明要鼓勵同事打針，否則將不會受惠於任何放寬措施。

惟黃傑龍強調，盡管C類和D類食肆有所增加，但仍僅佔全港食肆約5%，當中不少更是宴會場所和酒吧，無規定接種疫苗的B類處所卻極大部分，因此無放寬A、B類食肆如同無放寬過堂食安排。他又指，在D類食肆設宴將面對困難，主人家或要在請帖標明賓客必須接種疫苗，但在他們到場前亦難以確保客人遵守有關安排，屆時或要將他們趕走。