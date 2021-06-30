科興疫苗｜研究揭兒童接種後百分百產生抗體　效果較成人及長者佳

撰文： 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-30 13:53

中國科興發表兒童接種疫苗的第一期和第二期臨床研究，一共約550名3至17歲兒童參與。其中一組接種兩劑3微克科興疫苗後，中和抗體轉陽率達百分百，研究結果已刊載在權威國際醫學期刊《刺針》。 港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，研究結果相當理想，顯示兒童接種科興比成人及長者效果更佳。不過由於研究人數不多，未必足以反映真實情況。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦稱，仍有待科興3至17歲兒童及青少年的第三期臨床報告出爐，才能決定是否建議本港可降低科興疫苗接種年齡。

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科興發表兒童接種科興疫苗的第一期和第二期臨床研究報告，並於權威今次有關研究國際醫學期刊《刺針》刊登。第一期研究於去年10月底至12月初進行，招募了72人；第二期研究於去年12月進行，共招募480人。參加者分成3個年齡組別，包括3至5歲、6至11歲，以及12至17歲，即每個小組有數十人。

接種3微克劑量 中和抗體產生率達100%

第二期研究分成兩個劑量組別，接種每劑1.5微克及3微克疫苗，參加者分別有186及180人。其中3微克組別接種兩劑後，中和抗體轉陽率達百分百；而1.5微克組別接種兩劑後，抗體轉陽率約為97%。

不足三成參加研究人士，在接種後出現副作用，大部份情況輕微，一成三人出現針口痛，5%人發燒，兩天內康復。

何栢良表示研究結果相當理想，顯示兒童接種科興比成人及長者效果更佳。（資料圖片／黃舒慧攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，科興疫苗的安全系數相當高，內地每日2,000萬人接種。研究顯示疫苗對兒童無嚴重副作用，針口痛、輕微不適等反應情況符合預期。兒童接種3微克劑量疫苗後，抗體轉陽性比率達百分百，比成人及長者效果更佳，「結果可以話係相當理想。」

但他亦指，由於研究人數不多，未必可反映有關年齡層的真實情況，認為每個年齡層至少應有2,000至3,000人參與，才可在統計學上確認結果。他認為科興應先完成第三期臨床研究，讓本港兒童及家長接種時較安心。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，有待科興3至17歲的第三期臨床報告出爐，才能決定降低疫苗接種年齡與否。他提到，只要第三期報告證明，科興疫苗對3至17歲人士安全有效，本港疫苗顧問專家委員會就會批准下降接種年齡。

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