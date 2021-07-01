七一遊行｜由03年反23條起　19年反修例爆衝突　疫情終結大遊行？

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-01 07:01

今日7月1日，香港回歸24年，以往風雨不改的七一遊行，這兩年都被警方以疫情為由反對，上訴亦失敗。《港區國安法》去年6月30日深夜生效，翌日7月1日，大批市民走上街頭，高呼被視為「禁語」的口號，警方首次展示警告違國安法的紫旗。一年過後，多名民主派人士被捕，接連有政黨及組織宣布解散，移民潮湧現，《蘋果日報》停刊關網站，今年的七一與過去18年的七一，分別應是很大。

七一遊行．圖輯｜同一路線走18載 疫情國安法夾擊 遊行中斷兩年

2003年50萬人七一大遊行成表達訴求行動

2003年被視為「七一遊行」的起點。2002年底，董建華政府建議就《基本法》第23條立法，原定2003年7月9日在立法會二讀通過，但條例被指侵犯港人自由，加上當年歷經沙士疫情、樓價大跌、高官醜聞、亞洲金融風暴「餘震」，民怨大爆發。

民陣發起主題為「反對廿三，還政於民」的大型遊行，數十萬市民在炎熱天氣下遊行抗議，民陣稱有50萬人，警方則指有35萬人。在民意壓力下，時任自由黨主席田北俊宣布不支持23條立法草案，並辭任行會成員。由於自由黨倒戈後不夠票通過，政府宣布擱置23條立法，負責立法工作的時任保安局局長葉劉淑儀辭職，2005年時任特首的董建華亦以「腳痛」為由下台。自此，每年7月1日成為港人表達訴求及對政府不滿的持續性大型活動，一改港人政治冷感的形象。

23條谷50萬人上街 董建華下台令人數銳減

七一遊行與市民對政府不滿成正比，2003年的50萬人遊行，被指低估實際人數；到2004年，民陣報稱53萬人，就被批評高估。2005年首任特首董建華在當年3月因腳痛下台，市民消了氣，七一遊行人數大減，民陣及警方報告相若只約2萬。

此後至2010年，即使是民陣數字，每年參加人數不多於8萬人，主要是約5萬，比警方評估多約一倍。2011年再有爭取2012年雙普選訴求，谷起遊行人數，民陣報稱有21.8萬人，創7年新高。

▼2016年七一遊行▼

▼2017年七一遊行▼

▼2018年七一遊行▼

+ 2 + 2 + 2

2012年遊行人數再大幅回升

2012年7月1日梁振英接任特首，梁在就職前數天被揭發其大宅有違規建築，加上湖南民運人士李旺陽離奇死亡，大批香港民眾走上街頭，民陣稱有40萬人參加遊行。2013年再次為爭取雙普選，民陣報稱上街人數再攀升至43萬，2014年更是關鍵時間，有51萬人走出來，民陣當時以「捍衞港人自主，無懼中央威嚇，公民直接提名，廢除功能組別」為主題，遊行經歷7個半小時，先後經歷酷熱晴天及傾盆大雨。當時正值政改白皮書、新界東北風波、爭取「真普選」等政治風波，有學者分析推動港人上街，源於擔心一國兩制受負面影響，令港人核心價值受到破壞。兩個月後人大通過「831普選方案」，佔領運動9月開始。

雙普選落空，翌年縱仍是振英接掌政，在欠缺議題下，七一遊行人數持續「低水」，直至2019年......

▼2019年七一遊行▼

+ 6 + 6 + 6

19年七一遊行人數創新高 示威者佔領立法會

2019年的七一遊行，正值反修例風發生初期，民陣稱遊行人數達55萬人，創歷年七一遊行新高，警方指最高峰為19萬人。遊行以「撤回惡法、林鄭下台」為題，表達五大訴求，包括政府正式撤回修例、成立獨立調查委員會調查警方涉濫用武力、收回6.12衝突「暴動」定性、釋放被捕者，以及特首林鄭月娥下台。

▼2019年七一示威者衝擊立法會▼

+ 5 + 5 + 5

這年參與人數最多，也是衝突最大的一年。當時反修例風波持續發酵，有示威者把行動升級，以鐵枝及鐵籠車衝擊立法會，撞破多道玻璃門及幕牆，入夜後示威者衝入大樓，逾百人佔領立法會，有人在會議廳主席位後噴上「釋放義士」字眼，用黑油塗污特區區徽，又豎起「沒有暴徒祗有暴政！」橫額，警方發射催淚彈清場。政府發言人傍晚發稿，對示威者「以極暴力手法衝擊立法會」，予以強烈譴責，並表示深切遺憾。

▼2020年國安法生效後 七一變得不一樣▼

+ 8 + 8 + 8

警方首以疫情爆發為由反對七一遊行

本港去年起受新冠肺炎疫情纏繞至今，加上《港區國安法》生效，警方這兩年均反對七一遊行。然而，去年7月1日，仍有市民一如以往走上街頭，有人高呼港獨等口號，又揮動「港獨旗」，有人縱火及以雜物堵路，警方數度出動水炮車驅散，防暴警首度在七一遊行舉起紫色旗，警告在場者可能違反國安法。當日多人被捕，包括駕駛插著「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員的唐英傑，其後被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，成為國安法下首宗案件，至今仍在審理。

多年來七一遊行的主辦單位民陣，早前突被警方指涉嫌違反《社團條例》，加上行政及內部因素，民陣今年決定不向警方申辦遊行，是歷年來首次。社會民主連線、天水連線、守護大嶼聯盟等民間團體接力申辦，但同樣被警方發出反對通知書，上訴也被駁回。

據了解，政府及警隊今年七一將會動員逾萬警力全日戒備，更派出反恐特勤隊於灣仔一帶高調巡邏，也不排除封鎖往年的遊行起點維園，或成最冷清的一年。