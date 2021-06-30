樂悠咭｜60歲長者明年2.27可享2元乘車優惠　五大申請須知

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-30 19:03

勞工及福利局局長羅致光今日（30日）表示，60歲至64歲人士明年2月27日起，可享用2元乘車優惠，不過必須先申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡。相關人士可於8月2日起，分階段申請換領新卡。至於現時已享有優惠的65歲或以上長者，就要在2024年或之前換卡，換卡安排將於明年第一季公布。《香港01》綜合各項資料，整理出以下五項申請注意須知不能錯過。

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一、申請日期

「樂悠咭」將從今年8月2日起分階段接受申請，60至64歲香港居民須分不同出生年份申請，1957年出生的申請人，可於8月2日至31日遞交；1958年出生的申請人，可於9月遞交；1959年出生的申請人，可於10月遞交；1960年出生的申請人，可於11月遞交；1961年出生的申請人，可於12月遞交。至於2022年1月1日起，將於3個月內滿60歲人士，亦可遞交申請。

「樂悠咭」由8月2日起，分階段接受申請。（八達通網站截圖）

二、申請方法

市民可透過兩個方法申請，包括透過八達通App申請，或索取申請表格，並以郵遞方式遞交。申請表格將在97個有客服中心的港鐵站、20個民政事務處民政事務局民政咨詢中心、4個運輸署牌照事務處及210個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心可以領取，詳細名單載於「樂悠咭」網頁。

八達通有限公司收到填妥的申請後，將在4星期以內透過郵寄方式將新卡寄送給申請人。

三、申請所需資料

如選以八達通App申請，申請人需準備香港身份證、彩色護照證件相片（1.5吋 x 2吋）；至於郵寄交表方式，申請人除填妥表格外，亦需準備彩色或黑白的有效香港身份證副本、彩色護照證件相片（1.5吋 x 2吋）。

四、遺失及補領、失效事宜

政府會為合資格人士，支付首次「樂悠咭」申請費，費用為20元。

根據八達通網站，如遺失樂悠咭需重新申請，補發新的樂悠咭需時3個工作天，八達通卡有限公司會按補發八達通的既定機制收取20元的行政費及50元按金。

至於八達通失效，持卡人只需到港鐵的服務站處理補辦手續，新卡會在3天內寄出。

「樂悠咭」上印有中英文姓名、相片等資料。(梁鵬威攝)

五、私隱問題

卡上印有中英文姓名、相片等資料，如持有人遺失個人八達通，報失後該八達通卡將被註銷，並將無法重新啟動。