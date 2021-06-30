首宗國安法審訊｜警員稱被撞後彈向路旁車　否認以身體做人盾

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-30 18:24

首宗國安法審訊、男子唐英傑涉騎電單車展示「光復香港時代革命」旗幟一案，今（30日）在高等法院續審，控方傳召案中被電單車撞傷的警員作供，其中一人稱，他遭電單車撞倒再彈開，並撞到路邊一部停泊的車輛，肋骨和背部即感到劇痛。辯方卻指，警員當時用身體做人盾，證人否認說法，並稱當時相信電單車上的司機會跟從警員指示停車。

警員楊俊耀供稱，去年7月1日下午，他身處灣仔謝斐道和柯布連道交界的防線。下午3時35分左右，被告駕駛的電單車沿謝斐道行駛，前方有一輛私家車。電單車在私家車和停泊車輛之間穿過，並在越過私家車後加速。

警員楊俊耀否認當時以身體做人盾，並稱認為電單車司機會停下。(朱棨新攝)

楊被電單車撞倒再彈開

楊指向電單車，著司機停車，但對方未有停下。楊被電單車撞倒再彈開，撞到路邊一部停泊車輛的車頭，他當時右邊肋骨位置和背部感劇痛。楊又指，電單車原本的時速約10至20公里，但越過前車後，時間太短，不能評估當時的車速。

辯方指警員當時以身體做人盾

辯方盤問時指，警員用身體做人盾。楊否認，並解釋案發時上前，相信司機會跟從警員指示停車。

警員李灝明稱至今扭水樽蓋等細微動作仍覺困難。(朱棨新攝)

另一警至今扭水樽亦覺難做

另一名被撞警員李灝明則稱，他被撞後起身，自覺傷勢不算嚴重，便和同僚制服被告。但李稱他現時仍未完全康復，左手腕仍會作痛，一些日常動作，如扭水樽蓋，都較難做到。此外，他的左邊膊頭和左腰亦會痛楚。他每三個月便需到醫院覆診，均需進行X光檢查。

被告唐英傑，24歲，現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)