首宗國安法審訊｜車cam片拍到警員被撞一刻　有人喊：Oh My God

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-25 14:29

首宗國安法審訊、男子唐英傑涉去年7月1日騎電單車展示「光復香港時代革命」旗幟一案，今（25日）在高等法院續審。控方傳召在涉案第四條防線的高級督察作供，他指被告駕駛的電單車，在兩旁泊滿車的謝斐道行駛，其後加速越過前方的私家車，撞到防線的警員，三名警員被撞至倒地受傷。而庭上播放涉案私家車的「車Cam」片，電單車在私家車左邊「爬頭」，再撞到警員，片段中一把聲音喊：「Oh my god」。

當時防線有25名警員

高級督察何子堯供稱，於去年7月1日下午3時許，在灣仔謝斐道和柯布連道交界設立防線，當時防線約有25名警員。約下午3時30分，指揮官譚藴兒透過通訊機表示，一名男子駕駛電單車，背包綁著一支黑旗，駛經駱克道。

於下午3時32分，何聽到駱克道傳來群眾叫囂聲和引擎聲，之後見到被告駕駛的電單車駛過。

事發經過。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

爬頭時電單車時速由20增至40公里

何於3時35分第二次見到電單車時，該車在謝斐道駛向何的防線，何形容，當時該段謝斐道兩邊泊滿私家車和電單車。此外，有一輛啡色私家車亦駛向防線，而被告駕駛的電單車則尾隨啡色私家車。而電單車其後「爬頭」，越過啡色私家車，電單車原本的時速約20公里，「爬頭」時加速至40公里。

被告被制服後有示威者向警擲物

雖然何的同僚大叫電單車司機停車，但對方未有停下，反而加速，並發出很大的引擎聲。電單車之後撞到警員，三名警員被撞至倒地受傷。而電單車和司機亦倒地，司機向前爬行。該司機遭警員制服後，行人天橋上10多名示威者，5、6次向警員投擲硬物，包括水樽。

高級督察何子堯稱，警員制服跌倒在地的電單車司機後，有示威者從橋上向警員擲物，有同僚因而發射胡椒球。(朱棨新攝)

橋上有人擲物同僚發胡椒球彈

何遂向橋上的人大叫：「橋上既人馬上離開」。何的同僚亦發出警告，但橋上的示威者仍然投擲物品，同僚遂發射多發胡椒球彈，直至示威者散開。

控方其後播放兩段涉案「車Cam」片，其中一段片段顯示，涉案私家車曾在謝斐道和柯布連道交界前停下，之後有多員警員上前，而電單車則在私家車左邊「爬頭」，之後撞到警員。片段中一把聲音喊：「Oh my god」。

被告唐英傑，24歲，現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

案中證人的主要供詞。(詳看下圖)