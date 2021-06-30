疫苗抽獎｜金銀業貿易場送價值一萬紀念金牌　下月19日起接受登記

撰文：黃詠榆
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為鼓勵更多人接受疫苗，商界紛紛推出抽獎計劃。金銀業貿易場今日（30日）公布，推出名為「齊打疫苗 日日送金」抽獎，獎品總值超過110萬元。抽獎於8月18日至9月30日舉行，31個工作天會送出「金銀業貿易場110週年」限量版20克999.9紀念金牌作獎品，每個約值HK$10,000，共設110名額，下月19日起接受登記。
金銀業貿易場表示，每個抽獎日將送出2份金牌，幾個日子包括首個抽獎日、中秋節前夕會抽出10份金牌，至於金銀業貿易場110週及壓軸抽獎國慶前夕日，將抽出18份金牌。
抽獎於8月18日至9月30日舉行，31個工作天會送出「金銀業貿易場110週年」限量版20克999.9紀念金牌作獎品。（金銀業貿易場提供）
金銀業貿易場理事長張德熙指，活動得到不少企業支持，包括金榮中國、張氏金業、六福珠寶等11間企業支持活動，期望大抽獎，有助提高全港的接種率。
活動將於7月19日開始接受登記，凡於9月29日或之前，完成接種兩疫苗，持有有效香港居民身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工，均有資格登記參加。詳情將於網站公佈。
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