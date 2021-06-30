豪景花園虐畜案無人被控　女子不滿律政司未交決定　求覆核被拒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-30 20:15

深井豪景花園去年發生懷疑虐待動物事件，30隻寵物被人從高處擲下，其中18隻動物死亡。惟檢控期限後，律政司仍未有起訴兩名疑犯，事後才被傳媒揭發。其中一名領養了一隻生還貓隻的女子，早前提出司法覆核，不滿律政司相關決定。法官今(30日)在高等法院頒發判辭，指律政司未有責任公布不檢控的決定，拒絕批出覆核許可。

申請人彭樂詩(譯音)，答辯人為刑事檢控專員，香港愛護動物協會被列為利益關係方。

律政司有把決定通知愛協

法官在判辭指，對於申請人認為公眾人士如她，應有合理期望在檢控期限前獲告知案件不檢控的決定，法官並不認同說法，並指律政司從未有表示會向公眾交代決定，而警方在檢控期限前兩天，亦有把不檢控兩疑犯的決定通知愛協。

申請人非案中受害人

同時，根據《檢控守則》，律政司可向有合法權益的人，提供檢控過程中所作出決定的相關理由。惟本案的申請人並非案中的受害者，並非「有合法權益」。

司法覆核非處理法例不足的地方

法官亦指，若申請人認為現行法例對保護動物的權益不足，難以對虐待動物的案件作出檢控，應是檢討現行法例，司法覆核並非適合處理這議題的地方。

案件編號：HCAL2346/2020