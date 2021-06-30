禁飛令｜英國留學生加錢改搭尾班機回港：不少同學無法返來

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-30 21:44

英國爆發高傳染性的Delta變異病毒株，港府周一（28日）宣布明日（7月1日，星期四）起禁止所有從英國來港的載客民航客機着陸香港，今日的「尾班機」機票極為搶手。今日（6月30日）為限期的最後一日，大批到英居民，包括留學生回港。

有乘客表示，英國倫敦回港班機差不多爆滿，「全架機得返兩個位咋！真係好險，險過剃頭！」票價亦升至16,000元以上。有留學生表示，為了更改機票，日前一早起床在網站等候半天才能成功，十分著急，有同學因未能搶到機票，決定飛到其他地方，再轉機回香港。

留學生克服兩難 始能乘搭尾班機回港

留學英國大學生劉小姐乘搭英國航空航班BA 031，由倫敦希斯路機場起飛，今日下午1時50分抵港，是今日三班「尾班機」之一。她對於能夠如期回香港感到非常好彩，「好多人返唔到嚟，我爭到返嚟已經好好彩。好多人諗住要轉去其他地方，檢疫完之後再轉機返嚟！」她本身已經購買機票回港，但得知香港往返的措施有變，立即更改機票，幸好及時趕到。

同機的梁同學表示，不少同學因為檢測問題，以及需要更改機票，不能如期回港，「其實唔單止畀多啲錢，仲要全日望住個電腦，我由朝頭早9點幾，下午4、5點先買到，已經覺得自己好幸運，加上更改酒店非常困難。」

劉小姐對能夠如期回香港感到非常好彩，「好多人返唔到嚟！」（李澤彤攝）

返港兄弟改坐貴機、轉訂貴酒店

於修咸頓讀中學的黃同學與弟弟原定於本周六（7月3日）一同回港放暑假，日前得知港府更改入境措施，的確有擔心，「時間好倉卒，好徬徨，未知點解政策急改，其實嗰邊疫情未算好嚴重。」他説，更改機票當然發相一筆龐大的金錢，總數現時已經忘記，加上本身入住的酒店已經爆滿，要臨時更改另一間較為昂貴的酒店，「嗰度都花咗好多錢，轉左去蘭桂坊酒店。」

問到父母得知兒子們能夠順利回港，會否感到安心，作為哥哥的他一邊要照顧弟弟，一邊要擔心能否順利回到香港，他笑說：「我想畀個驚喜佢哋，佢唔知道我哋返到嚟。」

7月1日起所有從英國來港的載客民航客機禁止着陸香港，黃同學與弟弟原定周六回港放暑假，日前得知港府更改入境措施，即改坐6月30日返抵航機回港。（李澤彤攝）

為返香港 多花2萬元改機票改酒店

梁先生因為家中突然有要事，原定於日前回港，但因為檢測文件問題，一改再改下，才登上尾班機，他形容「險過剃頭」。梁不滿港府突然更改措施，令回港市民「好狼狽，好唔方便」，花上一倍價錢16,000多元改機票，連更改酒店住宿，比原定花多接近兩萬元。「啲酒店book好爆，我都係啱啱可以book到，我尋晚上唔到候補機位，啱啱今日有位畀我去到，我走嗰時候見到有五個人上唔到飛機。」

他指希斯路機場情況亦混亂，不少人因為檢測問題滯留機場，他乘搭的航班差不多「爆滿」，「望落去剩返兩個位，真係好險，險過剃頭。」