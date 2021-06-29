禁飛令｜家長為英國留學子女趕搭今日機　臨急花4000元做PCR檢測

社會新聞
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英國疫情嚴峻，傳染力強的印度變種病毒株（Delta）更成為主流病毒株。食物及衞生局昨日（29日）公布，周四（7月1日）起禁止英國客機抵港。目前在英工作的升學顧問黃小姐向《香港01》指，收到二十多個家長求助，對於禁飛措施感徬徨，明日返港機票已升至1.5萬元，不少檢疫酒店預約已「爆滿」。

由於政府亦收緊檢測要求，只承認PCR基因檢測，她稱有家長為趕上機，「叫車送測試劑去學校，小朋友檢測完，再即刻送去實驗室」，整個檢測費用達4,000元。

▼禁飛令實施前　市民由英國抵港▼

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食物及衞生局昨宣布，因應英國疫情持續反彈，以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英抵港人士於機場檢測，或之後強制檢疫期間，發現帶有L452R變異病毒株，遂決定7月1日起提升英國風險級別至最高級的A1組別，即極高風險地區，禁止當地民航機抵港；曾在當地逗留過兩小時的人士，包括轉機者都不能抵港。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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任職升學顧問的黃小姐接受《香港01》訪問時表示，近日因公事前往英國，原定7月中才回港，惟由於港府7月起，將禁止英國客機抵港，故她急急上網撲機票。她說，雖然明日仍有機票返港，但經濟艙票價升至1.5萬元，且大部分檢疫酒店預約已「爆滿」，料自己需滯留在英一段時間。

任職升學顧問的黃小姐接受《香港01》訪問時表示，雖然明日仍有機票返港，但經濟艙票價升至1.5萬，且大部分檢疫酒店預約已「爆滿」。（資料圖片）

黃又說，目前收到二十多位家長求助，子女在英留學，因英國學期尾於7月初才會完結，故港府一宣布消息後，不少家長即感到徬徨，若趕不切為子女訂機票，便須在當地在寄宿家庭宿託，但一日收費約750港元，至於延長在校住宿，一日收費亦須約650港元。

另外，政府亦收緊檢測要求，乘容登機前，須出示預定起飛時間前72小時內，進行的新冠病毒檢測陰性結果證明，並只承認聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。黃稱，不是隨處可以做到，加上等候結果需時，有家長「千辛萬苦」趕於今日上機，「叫車送測試劑去學校，小朋友檢測完，再送去實驗室」，整個檢測費用達4,000元。

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