強制檢測大廈｜馬鞍山海澄軒兩居民抵英後確診　住客最遲周五檢測

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-30 22:47

衞生防護中心今日（30日）公布，一名43歲女子及5歲男童於本月18日，乘搭CX251航班離港前往倫敦，至21日採樣檢測結果呈陽性確診。政府晚上表示，二人在港曾居住的馬鞍山海澄軒被納入強制檢測公告，任何人在本月5日至今日，曾在上址逗留超過兩小時，最遲周五（7月2日）受檢。

海澄軒露天停車場明設採樣站

食物及衞生局公布強制檢測公告，任何在6月5日至6月30日期間，曾身處馬鞍山海澄軒海景酒店超過兩小時的人士，須於7月2日或之前接受檢測。政府明日會在馬鞍山海澄軒露天停車場增設流動採樣站，為須接受強制檢測的海澄軒住客、員工及訪客提供服務。

▼6.30在英港人乘搭尾班機抵港▼

帶Delta病毒患者所到兩處覆檢

早前感染Delta變種病毒的大埔青年，所到的兩個地點早前被納人強制檢測，受檢人士最遲於7月2日再做檢測，包括在6月21日上午9時至中午12時，曾身處大埔運頭塘商場人士，或在6月19日上午9時至中午12時，曾身處大埔廣場萬利小食店人士。

位於大埔逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地的流動採樣站，會延長服務日期至7月2日（星期五），便利須接受強制檢測的運頭塘商場員工及訪客進行檢測。

如受檢人士在6月28日至30日期間，已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。曾逗留該三個指明地方的人士，即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (6月30日)▼

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼