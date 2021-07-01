移民英國｜機場職員指近一周離港人數增多：父母送子女機特別感觸

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-01 01:18

英國今年初開放BNO「5 + 1」移民方案，令不少港人選擇移居英國。近日來每晚都有不少人乘搭夜機離港赴英的市民，在機場與送機親友道別。昨晚（6月30日）是7.1回歸紀念日前夕，晚上8時有大約300人在離境層辦理登機手續及送機，不少是帶著小朋友的家長舉家上機。有爸爸來送兒子及新婦上機，他指「近幾年，香港已經唔係我認識嘅香港，我都勸我個仔快啲走，唔會話唔捨得。」

亦有出入機場工作的人員表示，這一星期晚上，離開香港的人是有明顯的增加，當中不少一家大細離開，送機親友亦都特別多，「我哋睇慣就冇乜感覺，但係啲10多歲小朋友走，啲爸爸媽媽特別感觸。」

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送機爸爸：仔仔去探路先

7.1前離港往倫敦希斯路機場的英航BA032班機，昨日晚上11時半起飛。早在晚上7時起，已有一班班等待辦理登機手續的乘客陸續到達，在離境大堂排隊等候，當中不少是帶着小朋友的家長，連同一班又一班的送機親友，有的舉機拍照留念，部份人顯得有點不捨得，淌淚擁抱。

黎爸爸與太太，以及其他親友送兒子及新婦到英國開展新生活，其子表示會到當地讀碩士課程，現時及早到當地適應生活。黎爸爸解釋，早已經子去英國，但當時兒子有不同原因，不方便立即離開，現時剛剛是適應新生活的好時間，「我哋依啲喺香港土生土長，幾年前眼見香港，唔係我認識嘅香港，真係需要走，因為我哋呢一輩仲有父母，年紀太大唔可以帶埋佢走，仔仔去探路先，我哋可以都會跟佢去英國生活。」面對可能有一段時間不能與兒子見面，他說不得不捨得，「我都可以搭飛機走嘛！」

6月30日晚上，不少人在機場準備辦理登機手續離開香港。（李澤彤攝）

早上兒子拿成績表 晚上搭夜機往英

另外，陳先生一家三口於就讀中五的兒子取得成績表之後立即離開香港，陳太説：「我哋唔係專登改機票，明知今朝可以拎成績表，今晚即刻走。」她説，舉家離開主要是為了「陪太子讀書」，兒子一直以來就讀英文中學，中文成績不太好，認為英國的教育會比較適合他的成長，決意離開。

「其實幾年前，佢中三我哋已經覺得要離開香港，嗰時已經覺得係有變化。如果嗰邊我哋真係唔適合，隨時返嚟都冇話唔得㗎，畀自己一個機會去嘗試改變。」陳太又說，剛巧碰上疫情，現時到當地先行進行檢疫，安頓後尋找適合的學校，時間上差不多，因此決定於7月前離開。

嫲嫲逐一抱抱離港的孫兒，「我夠精神都可以去搵佢哋，冇得話唔捨得！」（梁煥敏攝）

嫲嫲攬離港孫兒：我夠精神都可以去搵佢哋

其中有家長帶着三個就讀小學的兒子們，決定於新學年之前的這個時候，提早英國適應生活及尋找學校。爸爸說：「冇話係早咗出發，我哋三月已經計劃走，因為去到要搵學校，遲啲趕唔切，真係差唔多㗎啦。」嫲嫲逐一抱抱孫兒，顯得不捨得，她笑言：「我夠精神都可以去搵佢哋，冇得話唔捨得！」

有出入機場工作的人員表示，6月的最後一個星期的晚上，離開香港的人的確有明顯的增加，當中不少一家大細離開，亦有部份是離開香港到外地讀書；到場送機親友亦都特別多，眼見大多數是笑着說拜拜，沒有太大的不捨得，「可能都會覺得搭飛機就去到，我哋睇慣就冇乜感覺，但係啲10多歲小朋友走，啲爸爸媽媽特別感觸，但係呢個禮拜夜晚係比較多人離港，人數晚晚差唔多。」