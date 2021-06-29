單日增一宗確診　染變種病毒27歲男機場地勤改列輸入相關

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-29 17:55

衞生署衞生防護中心公布，本港今天（29日）新增一宗輸入個案。另外，中心稱由於感染變種病毒的27歲男機場地勤曾與3宗輸入個案有短暫相遇，而其病毒基因亦與該3宗個案相同，反映該4宗個案可能有流行病學關連，因此在今天將27歲地勤的個案分類修正為「與輸入個案有流行病學關連」。而27歲地勤的同事、24歲大埔新達廣場女職員也會改列為「與輸入個案有流行病學關連」。 而本港今天的初步確診個案少於5宗。

▼6.23 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測▼

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衞生防護中心表示，截至6月29日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計11 922宗（包括11 921宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為一宗輸入個案（第11922宗個案），患者是一名43歲男子，無病徵，從英國抵港，抵港後住在赤鱲角富豪機場酒店。衞生署補充，這名男子在6月23日坐BA031航班抵港，第三天樣本確診，沒有疫苗接種紀錄，L452R變種病毒結果待定，沒有驗出N501Y及E484K變種病毒。

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另外，中心在6月25日公布，衞生署公共衞生化驗服務處就涉及L452R變異病毒株的個案11902（27歲男機場地勤）進行病毒基因排序分析，結果顯示其與早前3宗輸入個案（#11877、11878和11881）基因組吻合，反映該4宗個案可能有流行病學關連。

中心今天公布最新的流行病學調查發現，指出個案11902曾於6月11日在香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心與該3宗輸入個案有短暫相遇。中心根據流行病學資料及基因排序的結果，今日將個案11902的個案分類由源頭不明本地個案，修正為與輸入個案有流行病學關連。因此，與個案11902有流行病學關連的個案11918（24歲大埔新達廣場女職員）亦會修正為與輸入個案有流行病學關連。

過去14天（6月15日至28日）累計報告42宗個案，包括40宗輸入個案和2宗與輸入個案有流行病學關連的個案。

另外，中心亦提醒與大埔運頭塘邨運亨樓相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。