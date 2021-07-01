新冠肺炎．7.1｜清潔工初步確診涉L452R變種病毒　利港中心封區

撰文： 孔繁栩 張嘉敏 黃金棋 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-02 00:38

新冠肺炎疫情緩和，今日（1日）新增4宗確診，全為帶有L452R變種病毒的輸入個案，其中兩名患者為英國留學生。另外，本港初步確診個案約有10宗，不過本地零確診恐再度斷纜，據了解，初步確診患者中，包括一名於檢疫酒店工作的清潔工，體內驗出帶有變種病毒。 澳門政府今日在疫情記者會上表示，如香港未有再出現源頭不明個案，若確診病例屬於輸入相關個案或源頭明確個案，亦未有引起社區傳播，可於這些個案「清零」後14日，實施港澳通關。目前為止港澳通關未有具體實施日期，但兩地政府會談已有初步共識。 澳門當局又指，入境的香港旅客會有多項限制，須持藍色健康碼，入住酒店指定樓層，不能夠參加不帶口罩的聚會及活動，包括游泳；亦會禁止有關旅客到酒吧、舞廳及卡啦OK。

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【23:00】截至今日晚上8時的過去24小時，共有約47,600人接種疫苗，比昨日（6月30日）跌20.6%，接種人士中有約32,700人接種第一劑；亦有約31,000人預約接種時間。

另外，周三(6月30日)有10人因接種後出現常見副作用而送院，其中七人已經出院，三人不遵從醫生勸告自行出院。

新冠疫苗｜單日逾4.7萬人接種疫苗 周三10人打針後送院

7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測

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【19:30】政府表示，香港仔利港中心（不包括利港商場）晚上7點半封區檢測，在利港中心住宅內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7月2日）上午約7時30分完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

【19:30】衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明的初步確診本地個案。

個案涉及一名41歲女病人，居於香港仔利港中心。病人沒有病徵。她於6月30日經酒店員工定期檢測，樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

中心正進行該個案的流行病學調查及接觸者追蹤。初步資料顯示，她近期沒有外遊，於油麻地紅茶館酒店（指定檢疫酒店）擔任兼職清潔員，最後上班日期為7月1日。她亦有在鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔工作，最後上班日期分別為6月27日及29日。

鑑於變異病毒株傳染性較高，中心須採取審慎的感染控制措施，阻截病毒進一步擴散的潛在風險。政府今晚會在香港仔利港中心作出限制與檢測宣告(即封區)。

【18:57】消息指，一名檢疫酒店清潔工初步確診，該酒店為只供入境者隔離的酒店。患者居於香港仔，據悉其體內驗出L452R變種病毒。消息指，有機會屬於源起印度的Delta變種病毒，但仍需詳細的基因排序以確定。

澳門通關｜香港清零後14日通關 禁入酒吧等場所 入賭場料設條件

【17:41】澳門當局又指，如香港未有再出現源頭不明個案，若確診病例屬於輸入相關個案或源頭明確個案，亦未有引起社區傳播，可於這些個案「清零」後14日，實施港澳通關。至於「清零」是按哪一宗病例開始計起，戴華浩指，香港方面會有定義，澳門當局需與港方確認清零後14天，會由哪日計起。

至於澳門人赴港安排，澳門當局亦與港方磋商，港方仍在研究緊細節，要等港府公布作準。

【17:31】澳門政府下午召開疫情記者會，當地山頂醫院醫務主任戴華浩表示，目前為止港澳通關未有具體實施日期，但兩地政府會談已有初步共識。香港赴澳旅客，需要完成接種兩劑新冠疫苗已滿14日，並須持48小時內陰性檢測報告。到達澳門後，亦要接受多次核酸檢測。澳門當局會向入境香港旅客發放藍色健康碼，有關旅客需入住酒店的指定樓層。

澳門當局亦擬限制，入境的香港旅客不能夠參加不帶口罩的聚會及活動，包括游泳；亦會禁止有關旅客到酒吧、舞廳及卡啦OK。戴強調，目前兩地政府仍正磋商，具體措施要落實後才可公布。至於其他娛樂場所會否同樣限入，他指，「我相信佢地嚟到澳門，如賭場都唔俾佢地入，有點兒那個啦，但一定唔係暢通無阻同一般客人一樣」。他強調，目前仍正討論具體方案，有方案時會及時公布。

【15:54】醫院管理局表示，​截至今早上午9時，過去24小時有一名患者（個案編號：11899）出院，至今共有11,631名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,096張負壓病床，現時共有48名確診病人，分別於11間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人（個案編號：6794）情況危殆，1人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘46人情況穩定。

新冠肺炎｜四輸入個案全帶變種病毒兩人英國留學 另10宗初步確診

【15:43】本港今日（1日）錄得四宗確診，全為帶有L452R變種病毒的輸入個案，其中兩名患者為英國留學生。另外，本港初步確診個案約有10宗。對上一宗在社區出現的確診個案為機場男地勤，至今連續10日社區都未有新個案。

新加坡擬棄「清零」 孔繁毅指做法危險 籲港府延遲港星旅遊氣泡

【15:35】新加坡擬計劃放棄新冠肺炎「清零」目標，改為與病毒共存。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（1日）表示，新加坡的防疫策略危險，有可能造成社區大爆發，導致大量病人入院，令醫療系統不勝負荷。他認為香港不應跟隨新加坡的做法。



孔指出，新加坡與香港之間的旅遊氣泡也應先推遲，觀察新加坡有無反彈，再決定是否繼續推行。

新加坡與香港的旅遊氣泡本來計劃於7月初公布啟行日期。（資料圖片）

【12:29】消息指，今天新增4宗輸入個案。

強制檢測大廈｜馬鞍山海澄軒兩居民抵英後確診 住客最遲周五檢測

【00:01】衞生防護中心昨日（6月30日）公布，一名43歲女子及5歲男童於本月18日，乘搭CX251航班離港前往倫敦，至21日採樣檢測結果呈陽性確診。政府晚上表示，二人在港曾居住的馬鞍山海澄軒被納入強制檢測公告，任何人在6月5日至30日，曾在上址逗留超過兩小時，最遲周五（7月2日）受檢。

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