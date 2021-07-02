移民｜港人感日常變「荒誕」　嘆移英決定掙扎 ：不會忘記初心

社會新聞
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今日正值七一，香港回歸24年，近期港人移民數字上升，機場連續多日都有人乘搭夜機離港赴英。

有決定移民的港人認為，近年感到香港自由空間收窄，日常生活充滿「奇怪、荒誕」，坦言移民決定艱難，期望無論是選擇離開，還是留下的香港人，都要記住初心、文化及身份。

今日或受「禁飛令」影響，晚上前往倫敦的航班中，有三班機取消，僅剩國泰一班機前赴倫敦，人流明顯較前幾日少，但機場內仍有不少市民與親友拍照留念。

一家四口移英的劉小姐指，原在港從事傳媒行業，但有感紅線不斷收窄。她說，考慮到家人緣故、香港自由空間收窄等，終決定離開，「每日睇到法庭新聞，或者今日喺條街見到咁重兵力，你會覺得呢度好奇怪、荒誕。」

她直言，移民決定艱難，「一個好大嘅掙扎，對呢度嘅義務好似未完」，期望無論是選擇離開，還是留下的香港人都記住初心、文化、身份。

剛考完文憑試的徐同學表示，全家半年前已決定移民，坦言不捨香港，「本身係靚，但比人破壞咗，被迫離開。」他說，每日看到社會上不同新聞，感嘆香港只是借回來的一個地方，「1997年之後移民只係時間問題。」

他認為，自2014年後，社會存在不少禁忌，「其實所有嘢都關政治事，政治唔穩定，其實所有嘢都做唔到，包括教育、民生」，身邊亦有很多朋友考慮移民。

至於張先生則於今日前往澳洲，他指這兩年間，為了子女開始計劃移民，「以前都有諗過，但無諗住走，但依家一定要走」，認為香港沒以往般自由。

▼6.30機場送機情景▼

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▼6.30在英港人乘搭尾班機抵港▼

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