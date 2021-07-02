變種病毒｜檢疫酒店清潔工初步確診　孔繁毅：或被輸入個案傳染

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-02 10:21

指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」的兼職清潔員初步確診，這名41歲女病人被驗出帶有L452R變異病毒株。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（2日）在電台節目表示，如果這名女子最終確診，較大機會是在工作地點接觸到輸入個案而受感染，需找出源頭，而檢疫酒店的職員應盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險。

▼7月1日，住在香港仔利港中心的檢疫酒店清潔工染變種病毒，大廈需封區檢測▼

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孔繁毅在港台節目《千禧年代》表示，如果這名女子最終確診，較大機會是在工作地點接觸到輸入個案而受感染，需找出源頭。他認為檢疫酒店的防疫措施算是做得不錯，呼籲檢疫酒店職員盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險。

他續指，近日《自然》雜誌一項研究指出，接種BioNTech復必泰疫苗後，未必需要每年打一次加強劑，或可數年打一次；而科興疫苗使用的抗原是基於武漢病毒株，對於變種病毒的保護力相對較差，或需在較早的時間打加強劑，加強劑可以使用當時主要流行的病毒株做抗原，令保護力更好，但最終使用甚麼抗原、打加強劑的時間表，仍有等數據分析。

孔繁毅呼籲檢疫酒店職員盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險，（資料圖片／羅君豪攝）

孔繁毅指科興疫苗第一、二期的研究證明疫苗對3歲至17歲的兒童和青少年均是安全有效，保護率足夠，抗體表現好，但整體參與研究的人數少，需等第三期研究，希望第四季能收到藥廠提交數字，便有望放寬疫苗接種至3歲以上人士。他稱復必泰疫苗對於青少年的研究都有4000多人參與第三期研究，認為科興的第三期研究最少需4000人參與，再觀察他們打高劑量疫苗時的情況，數據就會較為穩妥。他相信當接種年齡可再次下降時，也會分階段去做，例如先做12至17歲的群組，其次是6至11歲，最後是3至10歲。