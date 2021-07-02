強制檢測｜帶變種病毒清潔工曾到9地方　淺水灣豪宅及4食肆上榜

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-02 00:39

衞生署衞生防護中心周三（7月1日）公布，一名於檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店工作的清潔工初步確診，驗出帶有變種病毒L452R。食物及衞生局晚上將該名清潔工到訪過的九個地方納入強制檢測公告，並指為謹慎起見，曾逗留該九個地方的人士，即使已完新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。 被納入強制檢測的九個地方包括豪宅淺水灣南灣道12A號2號，以及香港仔中心第4期地下麥當勞、香港仔中心地下百佳超級廣場，以及香港仔華富（二）邨商場6樓麗絲快餐店等。受檢人士需在7月3日或之前接受檢測。

（香港01製圖）

患者曾到淺水灣南灣道12A號2號進行清潔

當局表示，由於錄得的一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診個案，曾身處九個指明地方，相關人士於7月3日或之前接受強制檢測；受檢人士若在6月29日至7月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

被納入強制檢測的有關地點包括淺水灣南灣道12A號2號、油麻地鴉打街6號紅茶館酒店、鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒，曾在指定日期逗留的人士亦需進行檢測。

▼7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測▼

香港仔中心麥當勞等4間食肆納入強制檢測

上榜的亦包括多間食肆，包括香港仔香港仔中心第4期6A-6B號舖地下麥當勞、香港仔華富（二）邨商場6樓17-18號舖麗絲快餐店、鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號鋪海東軒，以及香港仔湖北街16號地舖金門餐廳；而香港仔大道203號香港仔市政大廈香港仔街市，以及香港仔中心地下百佳超級廣場同樣上榜。

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，即大埔運頭塘邨運亨樓及大埔中心第10座，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診者個案後計起第三、七、12及19日進行強制檢測。相關人士須於指明日期進行檢測，並需自我監察直至21日屆滿。

而連同18間社區檢測中心，全港各區於明日（2日）合共有35個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。