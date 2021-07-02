新冠肺炎．7.2｜今增11宗確診10宗輸入　檢疫酒店清潔工源頭不明

撰文： 張嘉敏 黃金棋 鄭翠碧 李恩慈 鄧穎琳 鍾妍 胡家欣 王潔恩 袁澍 最後更新日期： 2021-07-02 23:34

新冠肺炎疫情反覆，今日（2日）確診人數大反彈。衞生防護中心公布，今日新增11宗確診，其中10宗屬輸入個案，多達8宗由英國直飛香港。至於昨日初步確診的檢疫酒店兼職清潔女工轉為確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒，本地零確診紀錄又再斷纜。 衞生防護中心表示，患者入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，由於未能確定為何會出現這種情況，而且涉及變種病毒，當局將到化驗室和酒店視察。袁國勇到酒店巡視後表示，估計確診清潔工，曾吸入核酸沒破壞的病毒，但未知有否傳染性。 中華總商會宣布推出津助計劃，支持前線基層市民接種疫苗。月入低於1.5萬元，僱主未有提供「針假」的基層市民，若完成接種兩針後，可申請1,000元津貼檢查身體。目前中總起動基金約為500萬元，預料至少5,000人受惠。項目由樂群社會服務處協辦，申請人需親身到該會的5個服務中心辦理申請手續。

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染疫清潔工到訪2處延檢測期至7.4 基愛幼兒學校爆流感須強制檢測

【22:45】新冠肺炎疫情反覆，今日（2日）一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒。政府於晚上將油麻地紅茶館酒店及香港仔華富（二）邨商場麗絲快餐店納入強制檢測公告，均涉及該名染疫的清潔工。此外，由於深水埗香港聖公會基愛幼兒學校爆發上呼吸道感染或流感，師生等人需要強檢。受檢人士最遲需要於7月4日接受檢測。

新冠疫苗｜單日接種人數逾6.9萬再創新高 7日平均5.6萬人打針

【21:59】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（2日）踏入第127日。根據政府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數再創新高至達69,853人，過去七日平均每日亦有56,307人接種疫苗。



公務員事務局局長聶德權今日晚上在其Facebook專頁中「報喜」，並形容數字鼓舞，希望可「保六過七」，並指會繼續努力。

紅茶館酒店清潔承辦商立高 僅9分鐘消毒房間 袁國勇促跟從指引

【20:02】檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名41歲女兼職清潔員（#11937）今（2日）確診新冠肺炎，帶L452R變異病毒株，料與早前曾在該酒店檢疫的外傭（#11920）有關。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心團隊今午到酒店視察。袁國勇表示，清潔公司「立高服務有限公司」於清潔員染疫前一天入房消毒，但過程只有9分鐘多，他批評過程極不理想。房間的床褥、窗簾等並非以漂白水清潔，消毒能力弱，而且無法破壞病毒的RNA。他建議清潔公司遵從衞生防護中心消毒指引，使用有效的消毒液，亦勸喻清潔工人接種新冠疫苗。

染疫男地勤與確診外傭隔20分鐘摸同一升降機扶手 或間接傳染病毒

【19:57】本港近日新冠肺炎疫情反覆，早前一名在機場任地勤的27歲男子確診，並帶有L452R變異病毒株。衞生防護中心原本將該男子分類為本地源頭不明個案，惟其後發現男子曾於三宗印尼輸入個案同時間逗留在機場臨時樣本採集中心，而病毒基因組亦吻合，故將男子分類改為與輸入個案相關。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（2日）解釋，翻查閉路電視片段發現，三宗印尼輸入個案曾在確診地勤男子一、兩米外擦身而過，不過四人均有戴上口罩。另外，三宗輸入個案前往採樣中心乘搭升降機時，其中一人將手放在扶手上；而相隔20分鐘，地勤男亦乘搭同一部升降機，「隱若見到佢右前臂放在扶手上，有可能間接受感染」。

變種病毒｜袁國勇：清潔工吸入核酸沒破壞的病毒 未知有否傳染性

【17:45】指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名兼職清潔員昨天初步確診，這名41歲女病人被驗出帶有L452R變異病毒株。不過，衛生署衛生防護中心其後公布，該名女子入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，由於未能確定為何會出現這種情況，而且涉及變種病毒，政府專家顧問袁國勇教授今天到酒店視察。

袁國勇巡視後表示，估計確診清潔工，吸入核酸沒破壞的病毒，但未知有否傳染性。由於未知病人是否在潛伏期，因此病人仍然需要留院觀察。

【17:03】早前一對由香港赴英國母子在當地確診。張竹君指，收到國泰通知，已與英國聯絡，得知涉事母子從香港移民到英國，6月18日離港，全家人一同到英國。他們在酒店檢疫，6月16日檢測是陰性，涉事母子是學生和家庭主婦。在香港時，居於馬鞍山海澄軒，2月開始入住。到英國後，6月21日自行做檢測，無病徵，鼻腔樣本檢測結果陽性，為安全起見，馬鞍山海澄軒住客員工要強檢。

之前確診的機場男地勤，6月11日曾在機場採樣中心外等候，期間3宗輸入個案曾在他身邊，一至兩米地方經過。根據閉路電視資料，當時全部人都有戴口罩，當局目前仍未理解感染原因。

張竹君（左）表示，今日新增11宗確診個案，10宗輸入1宗為本地無源頭個案。（李澤彤攝）

【16:49】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報6宗個案，有2名病人康復出院，至今累計 11633名病人出院。目前有50名確診病人，分別在醫管局 11間醫院或臨時醫院留醫，當中1人病情危殆；1人嚴重；48人穩定。 負壓病床數目是1113張，使用率52%；負壓病房數目是619間，使用率60 %。

何婉霞表示，目前有50名確診病人留醫，當中1人病情危殆；1人嚴重；48人穩定。（李澤彤攝）

港累計有59宗L452R病毒 張竹君：或涉Delta變種傳染性高 籲打針

【16:41】張竹君表示，確診清潔工列為本地源頭不明個案。患者與家人同住，6月27日及30日曾與朋友於香港仔中心港富閣打麻雀，朋友需要檢疫。患者6月26日曾與小朋友去海峰華軒補習，補習社家長及老師要檢測。患者兩名小朋友就讀庇利羅士女子中學及英皇書院，至於丈夫在東華三院賽馬會復康中心任文職。

港府在患者寓所封區強檢，未有發現其他確診。而患者入院後曾做檢測及抗體檢測，結果都呈陰性。當局正調查，其鴉打街檢測結果呈陽性原因。衞生署與袁國勇已到涉事酒店實地調查，包括了解會否涉環境污染。

張又指，L452R有機會涉DELTA變種病毒，已在全球96個國家出現，世衞報告指出，DELTA變種的傳染性比之前病毒株高，會是未來的主流病毒株。而復必泰疫苗對變異病毒株非常有效，希望市民盡快打針。

檢疫酒店清潔工帶病毒變種 打掃患者已消毒房間 曾與友人打麻雀

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至凌晨零時，過去24小時新增 11宗確診個案，個案編號由#11929至#11939，涉及7男4女，年齡由15至53歲。新增個案中，有10宗屬輸入個案，餘下1宗為昨日初確診的41歲檢疫酒店兼職清潔女工，帶L452R病毒株，患者亦有到鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號屋做兼職清潔工。患者與3名家人居於香港仔利港中心，共有21名密切接觸者要檢疫。

涉事的檢疫酒店，油麻地紅茶館酒店最近兩個月只有一名確診者入住，涉事的#11920患者為印尼到港外傭，6月20至27號入住，27號入院，該個案帶L452R變種病毒株。該印傭入院後，該房間無其他人入住，29號安排消毒。6月30號新確診的清潔工曾入內清潔，做完該房清潔後，到鴉打街檢測中心採樣，樣本呈陽性。

新增的輸入個案中，有8宗由英國到港，其中兩宗於6月30乘CX252航班，3宗於6月30日乘BA031，亦有3宗乘VS606。其餘個案，包括1宗由英國經荷蘭乘KL819航班，630到港。全部帶有L452R變種病毒株。

【15:12】樂群社會服務處主席吳秋北指，月入低於1.5萬元基層工人，於9月30日打齊兩針已享1,000元津貼。前提是僱主未有給予疫苗假期，以達到保生計，保健康目的。

該會總幹事黃萬成表示，預料至少5000名打工仔受惠，7月5日開始接受申請。申請人需親身到該會的5個中心辦理手續，填寫申請表格。需提交證明文件包括受僱證明（月入低於1萬5千）、公司不設疫苗津貼或假期的證明，以及提供接種兩劑的證明。

已打針者在申請後約一個月可獲發津貼；未接種者則可親身到樂群社會服務處或中心登記，核實月入不高於1萬5千元「打工仔」身份及公司無資助者，在打針前預先登記，打針後領取津貼。

中華總商會推出疫苗接種津助計劃，向低收入基層市民贊助1千元鼓勵打針。（鄧穎琳攝）

【15:02】中華總商會會長袁武表示，港府正努力推動接種疫苗，但前線基層或因工作需要，未能檢查身體。因此推出津助計劃，支持前線基層接種疫苗。前線基層市民完成接種兩針後，可獲贊助1000元檢查身體。目前起動基金約為500萬元，即至少有5000名市民受惠。津助計劃由樂群社會服務處協辦。

【12:41】消息指，初步確診的清潔工入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，由於未能確定為何會出現這種情況，而且涉及變種病毒，當局今天將會到化驗室和酒店視察。

封區檢測｜香港仔利港中心解封 530人接受檢測0確診

【10:25】政府昨晚將香港仔成都道38號利港中心（不包括利港商場）列為受限區域，在區域內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日（2日）上午約7時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今9時30分完結。利港中心約530名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

▼7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測▼

+ 2 + 2 + 2

澳門通關｜本港再現變種病毒初步確診 姚思榮料暑假港澳終能通關

【09:46】旅遊界立法會議員姚思榮今天（2日）在電台節目表示，兩地政府早前無商討實際通關日期，未見有新的消息，加上本港社區昨天再現初步確診個案，料7月11日港澳之間能夠通關的機會不大。

他促請兩地政府盡快公布一個清晰的通關標準，並建議參考新加坡旅遊氣泡做法，訂下「熔斷機制」，以數天的平均確診數字去作疫情評估，而非僅僅因為一宗個案就引致不能通關。他其後補充，除非香港出現大爆發，否則相信粵港澳三地有望在7月內通關。

變種病毒｜檢疫酒店清潔工初步確診 孔繁毅：或被輸入個案傳染

【08:50】指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」的兼職清潔員初步確診，這名41歲女病人被驗出帶有L452R變異病毒株。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（2日）在電台節目表示，如果這名女子最終確診，較大機會是在工作地點接觸到輸入個案而受感染，需找出源頭，而檢疫酒店的職員應盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險。

孔繁毅呼籲檢疫酒店職員盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險，（資料圖片／羅君豪攝）

強制檢測｜帶變種病毒清潔工曾到9地方 淺水灣豪宅及4食肆上榜

【00:34】衞生署衞生防護中心周三（7月1日）公布，一名於檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店工作的清潔工初步確診，驗出帶有變種病毒L452R。食物及衞生局晚上將該名清潔工到訪過的九個地方納入強制檢測公告，並指為謹慎起見，曾逗留該九個地方的人士，即使已完新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。

被納入強制檢測的九個地方包括豪宅淺水灣南灣道12A號2號，以及香港仔中心第4期地下麥當勞、香港仔中心地下百佳超級廣場，以及香港仔華富（二）邨商場6樓麗絲快餐店等。受檢人士需在7月3日或之前接受檢測。

（香港01製圖）

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+ 5 + 5 + 5

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