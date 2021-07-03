消費券｜Tap & Go拍住賞付款方法最多元　覆蓋廣啱晒喜愛網購市民

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，市民最快可於7月4日到政府網頁進行登記，並最快可於8月1日領取第一期共2,000元的消費券。隨著登記的日子漸近，相信仍有市民在苦惱該如何選擇。下文將整合Tap & Go的特點，分析其適合什麼市民登記領取消費券。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

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Tap & Go付款方法最多元、覆蓋率高

Tap & Go為4間支付平台最為低調，宣傳活動及優惠的表現亦不算積極。根據嶺南大學香港商學研究所與《香港01》合作調查發現，僅2.97%的受訪者，將選擇Tap & Go領取消費券。

不過大家或有所不知，Tap & Go的付款方法最為多元化，包括實體卡、二維碼、虛擬預付卡。因此，Tap & Go的零售及網店商戶覆蓋率最高，由於其電子銀包連接兩張虛擬預付卡，接受Mastercard及銀聯的非接觸式讀卡機，均可使用Tap & Go付款。

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Tap & Go的宣傳手法明顯貼近年輕人，以男子組合MIRROR成員Edan Lui 呂爵安作為代言人。(Tap & Go圖片)

宣傳手法貼近年輕人、適合網購

與此同時，由於大部分網購平台，均接受Mastercard付款，因此可推斷亦能以Tap & Go付款，較適合年輕人使用。此外，Tap & Go的宣傳手法亦明顯貼近年輕人，以男子組合MIRROR成員Edan Lui 呂爵安作為代言人，並以此推出一系列的優惠活動，如「 Tap & Go x Edan@Mirror見面會活動」 等。

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Tap & Go繼八達通、AlipayHK後，亦於最近登陸交通工具，用戶只須以銀聯虛擬預付卡連接雲閃付App，便能以「乘車碼」乘搭巴士及部分專線小巴。然而須注意的是，Tap & Go與WeChat Pay HK一樣，須提供手機號碼，亦有可能需要提供身份證等資料，才可開設戶口。