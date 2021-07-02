消費券｜希慎每周抽iPhone 12 Pro　7月起先用AlipayHK送70元禮券

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-02 14:26

電子消費券將於後日（4日）開始接受登記，各個商場及電子支付工具均推出優惠吸客。希慎集團預告，將在8月份推出會員大抽獎，在利園區內購物用膳即可參加，一連8個星期每星期送出iPhone 12 Pro，亦有1萬元電子禮券等。而希慎亦有聯同AlipayHK，由7月6日起掃描商場內的二維碼，並以AlipayHK消費，即可獲得50元及20元的禮券各一張。

希慎集團推出消費券大抽獎，每周送出iPhone 12 Pro。（希慎集團提供）

希慎集團表示，在8月份消費券發放期間，會推出尊貴會員大抽獎，只要成為會員，並用指定電子貨幣在利園區內購物用膳，就可以參加大抽獎，送出總值150萬元的利園區電子禮券，包括高達1萬元電子禮券，亦會在8周內每星期送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

在消費券未推出前，希慎亦會率先鼓勵市民使用電子支付，由7月6日至8月4日在希慎廣場以手機掃指定二維碼，就可以獲得50元及20元的禮券，在使用AlipayHK 付款時可使用。

掃描二維碼後，須使用Alipay付款才可使用禮券。（希慎集團）

希慎亦推出疫苗抽獎活動，將於八月份加推額外一連4個星期大抽獎，每周送出酒店套票、Apple Watch、運動行山用品、免費健身會籍等，完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，無須消費即可參加大抽獎。抽獎詳情及細則將稍後再作公布。

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