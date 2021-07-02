七一刺警案｜流言稱受傷警遭延誤治療　瑪麗醫院澄清促停不實訊息

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-02 16:42

一名中年男子在銅鑼灣持刀刺傷一名戒備警員後自戕亡。隨即網上流傳指，左背遭刺傷警員被送到瑪麗醫院後，遭不同政見醫護「延誤治療」。瑪麗醫院發言人今日（2日）聲明，已按病人當時的臨床情況迅速作出專業判斷，即時展開急救，醫護人員一直以專業的態度，為患者提供適切治療。病人家屬及其同僚事後亦感謝醫護人員的適切治療及專業表現，希望外界不要製造無根據的言論，並停止轉發不實訊息。

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涉事流言指，遇襲警員送往瑪麗醫院後，遭「黃絲醫生」延誤病情，指拒絕「藍醫」建議，為他照電腦斷層掃描（CT），最後照肺發現有血水，否則「個受傷同事可能會瞓瞓下覺窒息冇知覺地過世」。

醫院︰獲家屬及其同僚感謝適切治療

瑪麗醫院發言人今日（2日）聲明，院方醫護人員已按病人當時的臨床情況迅速作出專業判斷，即時展開急救，並進行電腦斷層掃描作出診斷，以及作手術安排。期間，醫護人員一直以專業的態度，為患者提供適切治療，「病人家屬及其同僚事後亦感謝醫護人員的適切治療及專業表現。」

促停止轉發不實訊息

院方堅持尊重個人私隱的原則及有關法例要求，在未得到病人同意，不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨床情況。但強調醫護人員一直秉持專業精神，為所有病人提供一視同仁的服務，希望外界不要製造無根據的言論，並停止轉發不實訊息。