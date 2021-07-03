七一刺警案｜稱員工不幸逝世　維他奶挨轟「美化暴力」　藝人割席

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-07-03 07:40

維他奶集團昨内部通報香港員工梁健輝在七一銅鑼灣事件中不幸逝世，對其家人致以深切慰問並跟進協助，所用字眼在内地引發不滿，質疑「美化暴力」、「包庇恐怖分子」、「為恐怖分子站台」，網民聲言要維他奶「滾出中國！」。内地明星代言人龔俊、任嘉倫昨晚先後聲明終止與維他奶的一切合作。維他奶官方微博今日凌晨發佈鄭重聲明，稱全力支持當局據港區國安法進行全面調查。

維他奶官方微博凌晨發出一份鄭重聲明，稱昨日（2日）上午香港警方到訪維他奶集團香港辦事處，集團全力支持香港當局根據港區國安法進行全面調查。集團及在內地營運的維他奶有限公司均致力於支持中國內地及香港的穩定、繁榮及發展。

人言可畏，該聲明貼文關掉了留言功能。

昨晚，在一片輿論聲中，內地維他奶代言明星龔俊的工作室在微博發佈聲明，終止與維他奶品牌的一切合作。聲明表示：我司以及龔俊先生堅決抵制一切形式的暴力、恐怖等極端行為。堅決維護社會穩定和祖國利益。對任何暴力以及支持暴力的行為始終堅持零容忍態度。

隨後另一演員任嘉倫經紀公司歡瑞世紀發也聲明表示，終止與「維他奶」品牌的一切合作。微博任嘉倫工作室轉發聲明，並表示：「任嘉倫先生堅決反對任何違反國家法律破壞國家團結穩定、損害國家利益的言論與行為。」