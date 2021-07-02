七一刺警案｜警方：恐襲威脅維持中度　懲教工會斥網上英雄化疑兇

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-07-02 21:07

七一遊行昨日（1日）被禁，晚上一名中年男子在銅鑼灣持刀刺傷一名戒備警員後自戕亡。四個懲教署工會今日（2日）發聲明，批評有人利用網上平台企圖英雄化兇徒行徑和煽動仇恨，這些言論變相鼓勵更多人仿傚違法行為，四個工會亦予以嚴厲譴責。 另外，警察評議會職方協會同樣發聲明指，網上故意美化施襲者及其暴力行為，甚至有人支持及鼓動其他人參與類似違法行為，「情況令人髮指及擔憂」，強調在網上發表言論同樣受法律規管。 對於7月1日發生刺警事件，本港會否提升受恐襲風險，警方發言人回覆稱，會不時檢視本土及國際恐怖活動的趨勢，包括於7月1日晚上於銅鑼灣崇光百貨門外的「孤狼式」本土恐怖襲擊，搜集相關情報進行分析及評估威脅。本港受到恐怖襲擊的威脅程度仍然維持在「中度」水平。

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發表聲明的四個工會包括香港政府華員會懲教署職員分會組別聯席會議、懲教事務職員協會、香港懲教人員總工會、香港懲教署懲教助理總會，聲明又指，為共同防範本土恐怖主義滋生，懲教人員必須直斥其非，除了支持警方執法外，藉此希望市民保持理智。

聱明指，希望市民切勿對事件有錯誤演繹，並協助提醒身邊青少年分清是非，「與反中亂港份子劃清界線」。全體懲教人員亦對受傷警員及其家人致以慰問，祝願受傷警員早日康復。

▼7月1日銅鑼灣情況▼

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另外，警察評議會職方協會聲明亦指，有網民以為網絡上的加密工具或防追蹤機制，是發表不負責言論或參與違法行為的擋箭牌，並強調為嚴重謬誤：「天網恢恢，任何人以任何形式參與和支持違法行為，警方都會嚴肅調查和追究」。

協會又認為，近日警方接獲有人投擲易燃物品及管有仿製槍械和攻擊性武器的案件，「顯示有人在特別日子前後蠢蠢欲動，不排除意圖令過去的連串暴力和破壞事件死灰復燃」，提醒執勤人員及市民要提高警惕。

協會又強烈譴責有關嚴重危害他人生命的暴力及破壞社會安寧行為，亦嚴厲警告所有曾經在網上肆意挑撥仇恨及鼓動他人參與違法活動的人。