七一刺警案｜李家超：悼念、獻花無疑鼓吹恐怖活動　或觸犯國安法

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-03 12:46

新上任的政務司司長李家超今天（3日）發表首篇網誌，內容提及7月1日發生的刺警案。李在網誌指出，網上有人鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員兇手，「包括所謂悼念、獻花」，有關行為無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序，「任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯《香港國安法》恐怖活動罪，是極嚴重罪行。」 李續指，政府會嚴厲打擊本土恐怖主義，並呼籲市民對可疑人物或物件作出舉報，及在安全情況下配合警方執法。

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李家超發表題為《政府全力打擊本土恐怖主義》的網誌，指2019年6月後發生的「黑暴」令到守法意識被嚴重破壞，而且本土恐怖主義開始滋生，《香港國安法》生效後港獨和破壞分子仍然死心不息。

他指，7月1日晚上10時一名男子在軒尼詩道以刀刺傷警員，企圖謀殺，之後該男子亦自刺身亡，調查顯示這是一次孤狼式的恐怖襲擊。他稱，自己過往多次指出本土恐怖主義正在港滋生，又指被極端思想激化的人，平常可能表面正常，但會突如其來作出孤狼式恐怖襲擊，例子包括在德國有孤狼用車撞向人群；在美國用槍向人群掃射；用自製炸彈引發爆炸，導致大量死傷。

政務司司長李家超今天發表首篇網誌，指支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，包括悼念、獻花，是鼓吹恐怖活動，可能觸犯國安法。（資料圖片／梁鵬威攝）

李家超︰本土恐怖主義產生 往往因有人煽動仇恨，挑撥分化

李家超表示，本土恐怖主義產生，往往是因為有人煽動仇恨，挑撥分化，並美化或正義化這些恐怖主義行為。孤狼式的恐怖襲擊，可以因個人自我激化或被煽動，產生極端思想，突如其來進行襲擊。他指，有人在網上鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，用不同的方式美化，認同甚至鼓勵這些恐怖行為，「包括所謂悼念、獻花等。」但這些意識和行為，無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序，威脅每一位希望安居樂業的香港市民。

他強調，任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯《香港國安法》恐怖活動罪，是極嚴重罪行。

他續指，政府會嚴厲打擊本土恐怖主義，警方會加強情報和調查工作，全面防範及打擊。他稱香港警隊有足夠能力處理和打擊這些襲擊，呼籲市民必須對本土恐怖主義嚴加警惕，除對可疑人物或物件作出舉報外，亦須在安全情況下配合警方執法。