七一刺警案｜鄧炳強諷家長悼念︰是否想下一代變「嗜血恐怖分子」

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-07-03 11:43

七一當晚（周四）銅鑼灣SOGO崇光門外發生刺警案，50歲男子梁健輝其後用刀自插胸口，最後不治。有市民翌日到現場獻花，警方加強戒備及截查，並將鮮花扔進垃圾桶。 保安局局長鄧炳強今日（3日）出席活動後回應事件，多次提到本港出現「恐怖活動」及「鼓吹恐怖活動」，譴責「背後推手」，指網上鼓吹行為，執法部門會「盡全力將你揪出嚟，送進去監房。」他又主動提到，有家長帶年幼子女到現場悼念「恐怖分子」令他感「心寒」，質疑是否想下一代「全部都變成嗜血嘅恐怖分子呢？」

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鄧炳強出席「百年偉業——慶祝中國共產黨成立100周年大型主題展覽」開幕式後見記者，主動提到見到有家長帶年幼子女到現場「去悼念一個、呢個咁嘅恐怖分子，其實睇到之後呢，我覺得非常之心寒，究竟係咪想我哋下一代，全部都變成嗜血嘅恐怖分子呢？」他續指，兩年後有「得來不易」的平穩，「香港市民係可以繼續過返正常嘅生活，我哋係咪想畀呢啲、唔想香港安寧嘅人，背後推手出嚟，係令到我哋繼續互相仇恨。」

他嚴重譴責在背後「美化恐怖主義」及鼓勵暴力的人，政府上下會攜手同心打擊「恐怖活動」及「鼓吹恐怖活動」的人，「希望社會各界認清事實，認清邪惡勢力喺背後不停想煽動仇恨，想在香港「孕育恐怖主義」。

鄧炳強指，網上犯法行為，「你鼓吹暴力、叫人犯法，你就係犯法。」執法部門會「盡全力將你揪出嚟，送進去監房。」他續指，現行法例有打擊恐怖活動、國安法、其他刑事條例等，「一定會用好所有法例。」獻白花是否犯法，鄧炳強指，在現場要看獻花行為，會否引致社會混亂，或者其他違法行為。

鄧炳強最後表示，「如果你話因為警察捉賊，所以啲賊犯法，你警察唔捉賊，咪無人犯法囉，呢個係完全本末倒置，好多人就係想用呢啲歪理、假道理，蒙騙社會人士，鼓動佢哋出嚟犯法，為佢開脫犯法行為，我覺得我哋所有人都有責任向呢啲歪理說不，呢啲全部都係背後嘅推手。」