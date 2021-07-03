屯馬線通車一周九巴4線客量跌近半　7.17起將軍澳推雙向分段收費

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-03 14:08

屯馬線通車一周，運輸署評估九巴有4條路線於6個月後取消。九巴表示，擬取消路線跌幅顯著，客量急挫約少四至五成，但具體「殺線」時間，仍有待運輸署決定。 九巴宣布，繼屯門、元朗、天水圍三區後，新增於將軍澳區內，推出雙向分段收費計劃，方便乘客於區內接駁。7月17日起實施，將軍澳區內車程收5.4元。九巴又稱，將考慮在北區推出類似計劃。

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屯馬線搶九巴4條路線近一半客

屯馬線於6月27日通車，九巴車務策劃部主管梁領彥表示，過去一周先後有黑色暴雨及公眾假期影響乘客出行，但初步數據顯示，與屯馬線路線相近的巴士線，客量跌幅顯著，尤其擬取消的4條路線，乘客量減少四至五成。至於何時才會取消路線，梁說，要再觀察一段時間，並把數據交予運輸署決定。

根據運輸署早前就屯馬線通車，向多區區議會提交的路線重組文件資料，提及部份巴士和小巴路線因與新鐵路重疊，預期客量將下跌，建議九巴11、85B、85S、286M，合共4條巴士線「殺線」，並料於屯馬線通車6個月後實行。

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

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+ 4 + 4 + 4

將軍澳區7.17起推雙向分段收費 未來擴至北區

九巴於7月17日起，將於將軍澳區實施雙向分段收費，乘客乘坐將軍澳區內的15條路線，只要在區內下車，並在巴士站的指定八達通機拍卡，該段車程只收5.4元；至於來往西貢至黃石碼頭94，亦會新增6元的分段收費，乘客下車前到車頭的八達通機再拍卡，就可退回差額車費。

乘客最多可慳5.9元

九巴區域經理 - 車務(市區)黃裕廷說，將軍澳區內將有27個車站設置指定拍卡機，而將軍澳區內的15條路線，原來收費為6.5至11.3元，即市民最多可節省5.9元。

將軍澳區內乘坐九巴，上車時先繳付全程車資，下車後在車站指定八達通機拍卡，即收回差額，全程只需付5.4元。（余俊亮攝）

梁領彥說，選擇在將軍澳推行計劃，主要是區內巴士收費較劃一，乘客較易適應。他說，計劃首推的「屯元天」三區反應相當好，由去年8月推行至今，使用人次升兩倍，會視乎將軍澳區的反應，考慮擴展至北區推行。