屯馬線｜宋皇臺站往返民居需15分鐘　街坊：九龍範圍我都會搭巴士

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-01 20:34

屯馬線於上周日（27日）開通，市民除了關心宋皇臺站內的文物外，港鐵站是否真的便利居民同樣令人關注。有區議員表示，由宋皇臺站多個出口往返民居都甚為遙遠，質疑屯馬線開通的必要性。港鐵曾表示，乘搭屯馬線往返宋皇臺及觀塘只需19分鐘，但《香港01》記者到宋皇臺站實測，從B出口及D出口往返馬頭圍邨及真善美村，也需要13至15分鐘，夏日炎炎更為辛苦。有居民表示，比起乘搭港鐵，還是傾向選擇可「點到點」的巴士。

九龍城馬頭圍區議員曾健超於昨日（30日）曾到宋皇臺站使用不同出口到附近屋邨，他在facebook發帖表示，由宋皇臺站B1及D出口走到馬頭圍邨及真善美村，均需要15分鐘，在炎炎夏日更令人汗流浹背，又指如果居民選擇乘搭巴士，可直接在村口下車，免卻15分鐘步行路程，質疑開通屯馬線的必要性。

記者今日（1日）實測從上述兩個出口走到馬頭圍邨及真善美村，由於是公眾假期，人流較多，在宋皇臺站大堂走到B1出口相對較慢，需花上5分鐘時間，才由站內走到地面，其後沿亞皆老街球場方向，經過消防局才到達真善美村，全程共需約13分鐘，而以同一個出口走到馬頭圍邨，則需要約15分鐘。

另一個D出口的人流則較少，乘搭扶手電梯後便到達地面，沿有蓋行人通道至宋皇臺公園，再經消防局，便會到達真善美村/馬頭圍邨，與B1出口步行所花費的時間相若，惟D出口需要途經不少馬路，因應燈位轉換的速度，或會增加居民歸家所花的時間。

居於傲雲峰的學生陳先生表示，每晚均會前往維園或銅鑼灣游泳，在屯馬線開通後嘗試乘搭，惟他指試過一次後，便不想再乘搭港鐵歸家，「真係好遠，依家又熱，唔想行。由宋皇臺站行返屋企都要成10分鐘，夜晚游完水已經好攰，而尖沙咀過返尖東都係好遠」。他指，若乘搭過海巴士，能直接到達住所附近，不用出閘後再走一段路程回家。

居於傲雲峰的學生陳先生表示，每晚均會前往維園或銅鑼灣游泳，在屯馬線開通後嘗試乘搭，惟他指試過一次後，便不想再乘搭港鐵歸家，「真係好遠，依家又熱，唔想行」。（曾鳳婷攝）

住在農圃道附近的鍾先生則表示，大部分時間乘搭鐵路都尚算方便，他從家中步行至港鐵站亦需要8分鐘或以上。現時他對鐵路還是持觀望態度，「始終多一個選擇都係好嘅」。

住在洋葵樓的周先生認為乘搭巴士較鐵路方便。（曾鳳婷攝）

住在馬頭圍邨洋葵樓的周先生認為乘搭巴士較鐵路方便，他解釋，在自己住所1分鐘路程內，便有一個巴士站，而他走到宋皇臺站則需要至少10分鐘，「如果我要去屯門都會考慮搭港鐵，但喺九龍區範圍內，我都係會搭巴士」。