撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-01 19:07

伴隨考生熟悉的節奏，「屯馬開通真的很興奮」一句，在屯馬線開通首天便熱爆全城。屯馬線的宋皇臺站亦成為打卡熱點，在開通後的首個公眾假期，站內人潮湧湧，逾百名市民特意前往參觀文物展覽。有家長藉假日帶同子女到此一遊，冀讓孩子透過文物了解香港歷史，亦有市民對在港鐵站展示文物的形式感到新奇，希望日後其他港鐵站能仿效宋皇臺站的做法。

屯馬線開通後首個公眾假期，宋皇臺站內人潮湧湧。（曾鳳婷攝）

今日（1日）是屯馬線開通後首個公眾假期，宋皇臺站內人潮湧湧。站內大堂位置的文物展覽，逾百市民排隊等候，以一家大小及長者為主，場面墟冚，不少市民表示他們是特意前來參觀，希望親眼目睹宋朝文物。

由於參觀文物的人數較多，早上一度出現人龍，位於展覽入口的指示牌顯示排隊輪候時間約為20分鐘，並提醒乘客須於入閘後150分鐘內出閘。為疏導人潮，站內不時傳出廣播，提醒現時文物展覽一帶的人流較多，需要花上較長時間才能參觀，建議市民能稍後才前往觀看。

有份排隊參觀文物的陳小姐認為，文物展覽設於港鐵站的做法十分新奇，並建議其他站亦能仿效。她解釋，文物展覽設於大堂，不少市民經過時也能駐足觀賞。此外，她提到以往曾參觀過的多屬宋朝的皇宮用品，鮮有見到當時民間的文物，例如一些香爐及茶具，她讚賞展覽的文字說明描述得十分清晰，唯一令她感遺憾的是，整個展覽中均未有提及文物被埋在此處多年的原因，期望日後開放的展覽能完善這一部分，令整段歷史更完整。

陳小姐（右）認為文物展覽設於港鐵站的做法十分新奇，惟對整個展覽中未有提及文物被埋在此處多年的原因感到可惜。（曾鳳婷攝）

市民盼啟德站能加入舊機場元素

育有兩名兒子的邱太指，適逢紅日，特意帶小朋友到宋皇臺站參觀。她表示，小朋友對新的港鐵站十分感興趣，亦希望參觀文物展覽。邱太認為，展覽中提及宋朝人民的生活文化，有助小朋友加深對歷史的了解。

育有兩名兒子的邱太指，適逢紅日，特意帶小朋友到宋皇臺站參觀。（曾鳳婷攝）

另一名參觀人士郭先生則認為，文物展覽沒有什麼特別，形容只會在等候友人時才會觀賞。他認為其他具特色的港鐵站，也應該加入相關的社區元素，「例如啟德站為舊機場所在處，卻沒有相應設計凸顯其社區元素，非常可惜」。

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