疫市行賄手法變種　前銀行職員組中介　造假申政府借貸逾4000萬

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-28 00:15

疫情有變種病毒，有不法犯子亦看準「疫市」，行賄手法有新變異。廉政公署表示，去年涉及銀行業界的貪污投訴有45宗，今年首5個月已累計25宗，留意到多了「中介公司」的參與，看準疫情影響跨境往來，代海外客戶申請銀行開戶，規避核查會面，助中小企融資渡疫情難關的政府資助借貸計劃，亦被不法中介利用。

廉署早前搗破兩個犯罪集團，替無實際業務的公司，偽造入息證明等文件，並向銀行職員提供數萬元賄款，合共申請貸款總額逾4,000萬元，從中收取批核貸款的20%至30%作為「手續費」，共有36人被拘捕，廉署不排除拘捕更多人。

執行處首席過查主任黃玉菲（左）、執行處總調查主任張健寧（右）。（鄭秋玲攝）

新增利用電子支付工具行賄

執行處首席過查主任黃玉菲表示，廉署由2016年至2019年，平均每年接獲約70宗涉及銀行業界的貪污投訴，佔私營機構當中的6%至7%，去年有45宗投訴，拘捕8人，今年首5個月有25宗，拘捕8人。銀行業界貪污投訴主要涉及四個範疇，包括為加快及成功開戶用現金，及禮物如手錶、香水、甚至利用電子支付工具行賄；為借貸獲批核，串謀提供虛假文件，如生意紀錄、財務報表等。

常見案件還有，獲授權查閱客戶資料的銀行職員，向為提高推廣業績的其他職員，甚至向其他機構的「行家」，兜售客戶機密資料；以及處理客戶投資帳戶的職員，私下索取部份利潤作回報作為「打賞」。曾有案例，一名銀行前副董事索取利潤20%作為手續及情報費，涉款150萬元，最終罪成判囚3年半。

藉海外客戶未能來港 夥銀行職員造親身辦理紀錄

執行處總調查主任張健寧表示，疫情下貪污手法亦「變種」，留意多了「中介公司」的參與，看準有海外客戶因疫情，未能為開戶親身來港接受銀行的「客戶盡職調查」會面，助客戶提交虛假文件，並賄賂銀行職員偽造親身辦理紀錄，有關類型案件，廉署早前拘捕6人，包括2名本地銀行職員及4名「中介公司」職員，涉款30萬元。

廉署提醒，銀行服務包括開戶及借貸，均毋須中介公司。

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犯罪集團開無實際業務中小企編貸款

另外，政府為助中小企融資渡過疫情難關，推出百份百擔保特惠貸款計劃，款額可借6個月至12個月員工薪酬，最高600萬元。有由前銀行職員組成的「中介公司」，包辦一條龍「詐騙」行動，為借貸人提交虛報僱員人數文件。

廉署早前搗破兩個犯罪集團，涉及30間中小企，當中部份並無實際業務，涉及貸款總額逾4,000萬元，每宗申請向銀行職員提供數萬元賄款。成功代客申請批核後，中介會收取貸款的20%至30%作為「手續費」，有件案件共拘捕36人，包括4名銀行職員、3名「中介」、1名保險經紀、28名貸款人，廉署目前檢獲35萬元現金，不排除會拘捕更多人。

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