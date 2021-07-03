七一刺警案｜續有市民到銅鑼灣悼念獻花　警員截查警告

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-07-03 21:04

50歲男子梁健輝於7月1日於銅鑼灣刺傷警員後自刺左胸身亡，連日都有市民到事發現場悼念死者。新上任政務司司長李家超今早（3日）發表網誌指悼念、獻花活動可能觸犯國安法。傍晚時分仍有市民到現場掉念，被警員搜身後獲放行。

今日（3日）銅鑼灣一帶有不少警員佈防並搜查市民隨身身品，傍晚時間仍有市民到場悼念梁健輝。（馬煒傑攝）

50歲男子梁健輝於7月1日於銅鑼灣刺傷警員後自刺左胸身亡，其後連日都有市民到現場獻花及悼念死者。政務司司長李家超及保安局局長鄧炳強都先後批評相關做法，李家超更指市民到場獻花及悼念有機會觸犯國安法。

今日（3日）銅鑼灣一帶有不少警員怖防並搜查市民隨身身品，傍晚時間仍有市民到場悼念梁健輝，有市民帶同鮮花悼念，當警員發現市民手持鮮花便會上前截查並搜身，作出警告後再放行。

梁先生父子於傍晚時間到SOGO門外默哀以悼念，其後被警員帶到路邊截查。（馬煒傑攝）

梁先生父子於傍晚時間到SOGO門外默哀以悼念，其後被警員帶到路邊截查，搜查背囊及身份證後放行。

梁先生指當時僅站於SOGO門外默哀，並未作出特別動作，其後便被截查，他指警方有權力作出截查，但不認同其做法；另外，對於李家超指出獻花及悼念有機會觸犯國安法，梁先生質疑其準則，又提到於搜身時警員留意到其袋中有白花裝飾，便提醒他要「留意下」，質疑警員的用意。

李女士亦於傍晚時間有持白花到場，其後被警員截查，她覆述警員截查時指對李女士說「你唔好放低，睇到你放低就『乜』喇」，但並無清楚交代後果，李女士質疑警員含糊不清的用意，而李女士則於搜身及登記身份證後獲放行。