調查：劏房戶被濫收水電費　最高較中電平均電價高0.8倍創新高

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-04 16:54

社區組織協會公布「分間樓宇單位水電費調查及暑熱氣溫調查報告」。調查發現，不少不適切住房較室外熱，有七成單位的室內溫度都高於室外，當中天台屋及籠屋的最高室內溫度高達攝氏37或38度，比室外高出5至6度。 不過，調查亦揭露了劏房戶水電費甚高，最新數據發現，租金連水電費中位數高達5,373元，按年大增兩成，更有劏房戶每度電收取達2.3元，比中電的平均電價高出約0.8倍，社協形容定價創「新高」。

社區組織協會今日公布「分間樓宇單位水電費調查及暑熱氣溫調查報告」。（王潔恩攝）

社協在今年4至6月期間進行調查，合共訪問了362戶劏房，主要訪問對象是深水埗區及油尖旺區民民，即屬於中電供電範圍。

租金連水電費中位數增兩成

調查發現，2021年的租金中位數是4,800元，水電費中位數增至624元，而租金連水電費中位數高達5,373元，按年大增兩成。

然而，雖然水電費增加，但今年受訪家庭的每月入息中位數卻減至12,500元，較去年減1,500元。因此，今年租金連水電費佔收入比達42.8%，較去年的34.4%多。

社協調查發現，劏房戶水電費甚高，租金連水電費中位數高達5,373元，按年大增兩成，更有劏房戶每度電收取達2.3元，比中電的平均電價高出約0.8倍，社協形容定價創「新高」。(資料圖片)

較中電平均電價高0.8倍

調查又指，今年每度電的中位數是1.6元，而最高的每度電達2.3元，比中電的平均電價1.218元，高出約0.8倍，形容定價創「新高」。另外，有兩成受訪者的收費更達1.8至2元。

在水費方面，他們每立方水價錢中位數為15元，最高立方水價達20元，有九成半受訪者的水價比水務署最高定價為高。

社協社區組織幹事胡加沂表示，雖然政府或電力公司有津貼回贈予租戶，但只得4%受訪者受惠，即絕大部份援助未落到租戶手中。

社協發現7成單位的室內溫度都高於室外，當中深水埗和觀塘的天台屋、銅鑼灣籠屋的最高室內溫度更高達37或38度。(資料圖片)

7成室內溫度高於室外

雖然水電費甚高，但社協在各區進行調查，記錄籠屋、板間屋、天台屋等的溫度，發現七成單位的室內溫度都高於室外，當中深水埗和觀塘的天台屋、銅鑼灣籠屋的最高室內溫度更高達攝氏37或38度，均較室外高出5至6度。

社協社區組織幹事戚居偉表示，不少劏房戶擔心投訴水電費問題後會被業主趕走，故不少人只能被逼啞忍，建議政府應主動執法，並將濫收水電刑事化，以提升阻嚇力。