劏房圍城｜中風漢走不出劏房　蝸屋百呎萌死念：呢度似坐監

安居本為覓一安心立命之所，寸金呎土的城市內的「蝸屋」，卻猶如囹圄將人身、心囚禁。李氏夫婦居於僅百呎劏房，樓下泊滿名貴房車，同一個社區，門內門外卻是兩個世界。 劏房住戶李先生多年前中風，日復日依靠同屆六旬的妻子照料，因為身體離不開蝸居，總會想不開：「佢話我喺呢度坐監啊！」李太已心力交瘁：「佢係要爬凳仔，要跳落去幾次。」 前路陰霾難放晴，猶幸他們仍可互相扶持，在笑淚中度日，「如果可以上公屋，你第一道菜想炒咩？」「炒豬肉煎魚餅。」 （系列之五）

李太太堅持每日推丈夫到公園，短短的時光猶如二人的喘息空間。（李澤彤攝）

六旬妻為照顧丈夫 兩度浴室跌倒

「每次都推呢條路，上斜都幾辛苦。」距離二人住所不遠處的公園，是兩口子日常喘息之地，平常人5分鐘走完的路程，他們往往要用上雙倍時間，「佢落嚟吸下空氣都好啲，唔會成日困住喺屋度，好潮濕。」

李先生多年前中風，失去活動能力，日常起居至外出均依靠妻子扶助，「膝頭都推到痛，依家腰骨走位。」同樣年屆六旬的李太太，為丈夫洗澡時，曾經兩度在浴室跌倒。她早年同樣曾中風致面癱，近日淋巴亦發現有腫瘤。

李先生於多年前中風，日常生活要靠李太太照料。（李澤彤攝）

單位潮濕 天花全是水印

他們的生活沒有百味交雜、盡是苦澀，但兩人都把100平方呎的單位當作「小天地」，單位內顯得井井有條，藥物、雜物各有位置，她指著窗邊的一個膠櫃，娓娓道來擺在此處的箇中因由，

「佢喺呢度要爬凳仔，要跳落去幾次，我一入去廁所，走出來就見佢一下爬咗出去。」 「佢話我喺度坐監啊。」 劏房戶李太太

李先生行動不便，於狹窄環境中，有感成為妻子的負累一度萌生死念。訪問期間談起住屋情況，李先生亦不禁落淚，李太只好強忍淚水，安撫枕邊人的情緒，「我看見我老公都心好痛。」不過，單位雖然企理，但天花全是水跡，「好潮濕，瞓咗個人成身都痛。」

李太太指，平日只能夠用水煮食，如蒸魚、煮菜，因炒菜會令房間充滿臭氣，難以散去。李先生亦笑指，若有日能上公屋，最希望可吃炒豬肉煎魚餅。（李澤彤攝）

業主前一日通知加租 無奈接受

二人多年前從內地來港，本盼能靠自己打拼創出一番事業，「嗰時諗就係大家勤力啲去做野、去打拼，有做就有得食嘛，香港地方。」不料，丈夫成功申請來港之際，卻不幸中風，李太太為照顧丈夫，亦無奈辭去工作。

李太太本希望來港後可靠自己打拼，無奈為照顧中風丈夫需要辭去工作。她指自己亦不希望靠綜援渡日，「誰不知唔得嘛，老公係咁樣。」（李澤彤攝）

盼政府正視租務問題

兩人頓失收入，加上醫療開支已令生活甚為拮据；業主早前更於未有提早通知下加租，「30號同我講，話4月1日起要加500元，即刻加…我同佢講加200啦，唔好加咁多啦，我𠵱家無叫你地減租都好啦，佢話唔得啊，我仲窮過你。」由於難另覓處所，加上二人要搬遷有困難，無奈接受加租。李太太坦言已不寄望能獲派公屋，惟盼政府能正視租務問題，包括租金升幅、加租通知期，

「你無辦法啊，你都要住啊，唔通去瞓公園咩？」 劏房戶李太太

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