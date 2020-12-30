劏房圍城｜百呎蝸居遇風災塌石屎險中愛女　慈父心存恨：累咗大家

劏房質素參差，不少都存安全隱患。劏房住戶賴先生撐著柺杖，走進百呎的單位，貼在雪櫃的是全家幅、掛牆月曆是女兒寫上的「爸爸我愛你」。 颱風山竹襲港，這個家卻突然塌下大塊石屎，險擊中獨女；雨天總是漏水，堪虞的樓宇結構在他眼中已見怪不怪。他最記掛只是女兒的成長，亦不願這種畸形住屋繼續在社會存在：「累咗呢個家庭，香港累咗呢啲家庭。」 （系列之六）

一張碌架床，是賴先生一家三口的休息之處。（梁鵬威攝）

「我個女平時喺呢個地方做功課，好在打風跌石屎嗰日落雨漏水，唔喺嗰個位，唔係就好大件事啦。」賴先生撐著柺杖走向窗邊，颱風山竹吹襲時，曾經有石屎崩塌，窗戶對上仍清晰見到痕跡，「一方面可以掛衫，同叫個女就唔好走咁埋。」

正對著飯桌的上方，是山竹吹襲後的痕跡，塌下的石屎更險些擊中愛女。賴先生其後拉起一條線，提醒女兒不要走近。（梁鵬威攝）

三人居百呎劏房：好少坐埋一齊傾

賴先生一家三口居於約100平方呎的單位．單位內滿佈雜物，「有時食食下都要企起身。」房間內放有一個雙層碌架床，勉強擠得下3個人，「女女都已經1米5幾，呢啲碌架床好逼。」日常生活空間不足，遑論有家庭時間，「晚黑好少話坐埋一齊傾談，坐密啲都唔得。」

女兒剛滿11歲，賴先生形容正值反叛期，不時有所爭拗，「自己對啲仔女都有啲後悔…一返來除了做功課就要瞓覺，無自己啲細藝喜好。」愛女有時無意的提問，更觸動身為父親內心的痛處，「佢話爸爸，我地落來同大陸住嘅地方真係唔同，第一句說話就係咁，你自己認為呢？」

三人居於百呎單位，日常生活空間不足，賴先生指，「連添飯咁要就開個人。」（梁鵬威攝）

想像過就肯定有啦，我來到呢度，仔女讀好書，起碼係一個有建樹的人，為自己、為香港都係一件事。 劏房戶賴先生

輪候公屋五年無回音 家庭幻想破滅

賴先生從內地來港40多年，於早前接妻女來港一起生活，一心盼望是一個新開始，未料輪候公屋已超過5年，仍然不見進展。對於生活，他曾有過幻想，「幻想自己有個屋企就好完美啦，點知你房價又咁高，加上租又貴，點有得諗？」

他現時因工受傷，需要靠妻子打散工支撐家庭。家庭月入平均只有7000元，每月租金負擔已約6000元，經濟拮据可想而知。談到未來，他堅持拒絕申領綜援，只怕將升讀中學的女兒會被同儕看低一線。

眺望大廈外的私人住宅，搬離劏房猶如奢望：等到60幾歲都未必有公屋添，要等到何時呢？（梁鵬威攝）

斥政府利益輸送：是幫兇

現實令幻想破滅，賴先生直斥政府是「幫兇」。

「成個高爾夫球場130幾公頃，你話無得建屋咩？一蚊租畀人，你用一蚊租劏房畀我呀，我100年都同你租呀！」、「根本當呢20幾萬人，劏房戶都唔係人，唔好話幫，係再揼多腳呀。」 劏房戶賴先生

眺望單位外的私人住宅，離開這家劏房猶如奢望，

「要等幾多年？等到60幾歲都未必有公屋，要等到何時呢？」 劏房戶賴先生

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